Eric Faria e Cartolouco trocam farpas após possível estreia do ‘atacante’ no Carioca: ‘Se eu fizer gol, é seu, Eric’

A inusitada participação do jornalista Lucas Strabko, o Cartolouco, como jogador de futebol no Resende, pelo Carioca, rendeu mais um capítulo, nesta sexta-feira. Relacionado para o próximo jogo do clube, Cartolouco bateu boca com o repórter da Globo Eric Faria pelo Twitter. Eles discordaram sobre a participação do comunicador no universo esportivo.

+ Confira os jogos da última rodada do Cariocão

Caro, @Cartolouco, a minha crítica é única e exclusivamente ao fato de você entrar em campo. O resto é problema seu e do Resende. O que eu penso é que o ambiente de um jogo PROFISSIONAL deve ser ocupado por PROFISSIONAIS. No mais, boa sorte no trabalho. E na vida. Abs! https://t.co/gGfF9keJWX — Eric Faria (@ericfaria74) April 23, 2021

A discussão começou após Eric Faria criticar o Resende por escalar para um duelo contra o Vasco, pelo Carioca, o jornalista. Treinando e gravando uma websérie há 43 dias, Cartolouco já mostrou os bastidores do futebol de um clube com menos poder financeiro. No Twitter, Eric não gostou da iniciativa de ter um “peladeiro” no banco.

– Flamengo e Fluminense, que estão na Libertadores, estão usando seus times principais no Carioca, que terá um jogo de profissionais com um “peladeiro” relacionado. O Vasco, que tem coisas mais sérias para se preocupar, precisa passar por isso.

Pouco depois, Cartolouco usou sua conta na rede social para rebater e explicar que, independente da questão esportiva, o Resende recebe mais visubilidade do público ao contar com um influenciador digital no elenco. Cartolouco ainda ironizou Eric.

– Realmente o Vasco vai ter que passar por isso. Passar por uma pessoa que está mostrando o futebol que ninguém nunca mostrou e dando atenção para clube pequeno igual a mídia nunca mostrou. Eric Faria, se eu fizer gol amanhã, é para você – disse Cartolou. O jornalista e ex-parceiro de Globo de Lucas se explicou.

– Caro, Cartolouco, a minha crítica é única e exclusivamente ao fato de você entrar em campo. O resto é problema seu e do Resende. O que eu penso é que o ambiente de um jogo profissional deve ser ocupado por profissionais. No mais, boa sorte no trabalho. E na vida. Abraços – pontou, Eric.

O projeto da websérie começou junto do Carioca, em março. Também pela Taça Guanabara, Carotlouco chegou a ser relacionado para entrar em campo contra o Flamengo, no Maracanã. O “jogador” acabou sendo cortado horas antes do jogo. Vale Lembrar que Lucas está gravando seus passos como atleta e pode jogar apenas com o aval do treinador.