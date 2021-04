Ernando é só mais um e Vasco terá 14 desfalques contra o Resende; provável escalação é feita por Marcelo Cabo

Atualmente na 6ª colocação e fora da lista dos classificados para as semifinais, o Vasco entra em campo diante do Resende, neste sábado (24), em São Januário. Apesar de ter alguns jogadores terem treinado na última sexta-feira, estão de fora do duelo válido pela última rodada da fase classificatória do Carioca.









O zagueiro Ernando e o meia Marquinhos Gabriel puxam a fila as ausências confirmadas após decisão tomada pelo técnico Marcelo Cabo, que leva em consideração o planejamento traçado pelo departamento de futebol. Desde o começo da temporada, o Vasco dá atenção individualizada aos atletas de olho na preparação física.

Antes da dupla, já havia sido anunciado um período de descanso a outros nove atletas: Lucão, Cayo Tenório, Miranda, Ulisses, Juninho, Matías Galarza, Caio Lopes, Gabriel Pec e Tiago Reis, que vão retornar apenas na próxima semana, afinal, não tiveram férias após o término do Brasileirão.

Meia também não foi relacionado – Foto: Thiago Ribeiro/AGIF.



Diante das ausências, que somado a Talles Magno, Vinícius e MT, somam 14 ao todo, uma escalação provável, portanto, seria: Vanderlei; Léo Matos, Ricardo Graça, Leandro Castan e Zeca; Bruno Gomes, Andrey e Carlinhos; Léo Jabá, Cano e Morato, conforme publicou o GloboEsporte.com.

Sem maiores pretensões, a equipe está praticamente garantida na Taça Rio, competição que terá do 5º ao 8º colocados da Taça Guanabara. Apesar de não ter metas no torneio, o clube usará os jogos para se preparar para o início da Série B, que começa no final de maio.