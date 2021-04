Ernando não é o único e zagueiro do Ituano é pretendido por A. Pássaro no Vasco; assessoria vem a público e atualiza situação

O zagueiro Werley, os laterais Henrique e Neto Borges, o volante Marcos Júnior e o meia Lucas Santos treinarão em horários alternativos. Ambos estão fora dos planos e devem ser negociados ou liberados pelo Vasco. A informação é do ‘UOL’. No final do mês passado, o Gigante apresentou o atacante Morato. Antes deles, chegaram: Léo Jabá, Ernando, Zeca e Marquinhos Gabriel.









Mesmo com Ernando e outros zagueiros no elenco, o Vasco ainda estaria na busca por um novo ‘xerife’ no mercado de transferências, já que Werley deve ser negociado e Ricardo Graça entrou no radar da Europa. L. Castan foi especulado em outros clubes, como Atlético, Grêmio e Corinthians, mas optou por permanecer na Colina e reduzir seu salário na Série B.

Neste último sábado (10), o nome de Léo Santos, do Ituano, virou assunto na Colina. O jogador foi colocado como um dos alvos do Vasco e repercutiu entre os torcedores na web. A assessoria do atleta, porém, se posicionou e desmentiu qualquer rumor envolvendo o futuro do zagueiro.

Foto: Heber Gomes/AGIF



A informação é do repórter Marcos Portuga, do ‘ENM’. O jornalista ainda ressaltou que a direção segue de olho no mercado.

Números de Léo Santos pelo Ituano:

105 jogos

9 gols