Ernando projeta que boa marcação do Vasco será essencial contra o Flamengo

O Vasco terá mais um dia para se preparar visando o clássico contra o Flamengo, pelo Campeonato Carioca. O jogo passou para esta quinta-feira, no Maracanã.

Os cruzmaltinos precisam pontuar para seguir com chance de classificação para as semifinais. Para o zagueiro Ernando, a defesa vascaína terá que se destacar para o ataque buscar a vitória.

“Na minha visão, nossa equipe tem que ter um bom encaixe defensivo para que, individualmente, possamos sobressair. Sabemos que o Flamengo é uma equipe qualificada, não só Bruno Henrique e Gabigol, mas vários jogadores em que temos que estar atentos no ataque deles para nosso sistema defensivo poder sobressair”, disse Ernando ao canal no Youtube “Atenção, Vascaínos”.

Ernando seguiu com o discurso e ressaltou a importância do Vasco ter um bom jogo tático no clássico.

“Dar tranquilidade na marcação, atrás, para o pessoal da frente poder construir jogadas e ficar com a bola na frente e podermos tirar o time de trás. O segredo é cada um cumprir bem o seu papel que o Marcelo Cabo for colocar taticamente para a partida. Todo mundo obedecendo taticamente, coletivamente faremos um bom jogo”, declarou.

O Vasco tem que buscar a vitória para não ficar em situação delicada no Campeonato Carioca. Uma derrota no clássico acaba com as chances do clube ir para as semifinais.