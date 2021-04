Em Amor de Mãe, Penha tem dias de glória como chefe da facção que faz todos os serviços sujos para Álvaro (Irandhir Santos). Clarissa Pinheiro, porém, assegura que o público ainda não esqueceu as humilhações que ela sofreu quando era empregada de Lídia (Malu Galli) –e, por isso, a personagem conquistou a torcida por um final feliz na novela das nove.

“É curioso que as pessoas torceram por uma mulher envolvida com negócios ilegais, mas isso se deve à trajetória dela. Penha já sofreu abuso moral, traição do marido, foi presa, abandonada na cadeia pelo companheiro, resgatada pela amiga que se transformou na sua parceira e amante. Ela erra e acerta, mas sempre age com o coração”, avalia a atriz ao ..

A “rainha do crime” do Bairro do Passeio, fictícia localidade do Rio de Janeiro onde se passa boa parte da história de Manuela Dias, agora quer deixar a vida bandida de lado para ser feliz com Leila (Arieta Corrêa) –e até poupou a vida de Vitória (Taís Araujo) para provar que está disposta a se redimir.

O casal caiu nas graças dos telespectadores, que vibraram com o beijo entre as então amigas no último dia 1º. “Recebi muitas mensagens parabenizando a cena. Acho que ela foi necessária. Ainda existe muito tabu com relação ao beijo gay nas novelas, e isso é reflexo da lenta evolução de uma sociedade extremamente preconceituosa”, analisa.

A atriz encarou o preconceito de frente mais uma vez, depois de já ter vivido uma pessoa LGBTQ+ em Onde Nascem os Fortes (2018) –em que Gilvânia se identificava como lésbica. “Por incrível que pareça, a bissexualidade de Penha foi muito aplaudida. Recebi tantas mensagens de pessoas se sentindo representadas e num lugar de força e potência”, comemora a recifense.

Penha (Clarissa Pinheiro) e Leila (Arieta Corrêa)

Vingadora ou justiceira?

Clarissa lembra que a cena de beijo só foi possível graças aos protocolos: ela e Arieta Corrêa ficaram confinadas em um hotel durante uma semana. “Fora isso, fazíamos frequentemente exames de RT-PCR [para detecção do vírus nas vias respiratórias]. A empresa cuidou muito bem da gente e, por isso, a sequência foi gravada com muita tranquilidade”, diz

A intérprete de Leila, aliás, se tornou uma amiga que ela levará para toda a vida. “Uma atriz profunda, entregue e muito inteligente. A gente trocava várias ideias durante as gravações e sempre foi gostoso jogar em cena com essa mulher maravilhosa”, elogia.

A artista também já tinha trabalhado com Irandhir Santos, mas brinca que Amor de Mãe foi um prato cheio para os dois. “Como diria a Leila, só tenho ‘gratiluz’ por esse homem maravilhoso. Sempre que ele tinha alguma sugestão, vinha todo cuidadoso falar da sua ideia. E eram sempre ideias incríveis, que aprofundavam ainda mais a cena”, derrete-se.

É uma relação bem diferente da de Álvaro e Penha, que pode fazer justiça com as próprias mãos e acabar com as maldades do dono da PWA. “Até a legenda ‘fim’ aparecer na tela da TV, tudo pode acontecer. Ela está querendo mudar da vida, sair da bandidagem, mas se o careca tentar atrapalhar, aí já não sei. A gente sabe que ela é impiedosa”, despista a intérprete.

