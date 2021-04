Erro de avaliação deixa Guilherme Guedes vetado no Campeonato Gaúcho; fato complica o Grêmio para escalar lateral esquerda

A lateral esquerda é uma posição que preocupa o Grêmio e o que parecia ser uma boa solução caseira e promissora, não poderá ser realizada. As atuações insatisfatórias de Bruno Cortês e o afastamento de Diogo Barbosa por Covid-19, despertaram na torcida, pedidos para que Guilherme Guedes assume a posição, mas o jogador não poderá atuar no Campeonato Gaúcho.









Quando o Grêmio fechou a lista dos jogadores para o Estadual, Guilherme estava tratando de lesão, contudo, o ex-técnico do Imortal, Renato Portaluppi avaliou que não seria possível inscrevê-lo, pois não ficaria recuperado para atuar no Campeonato. No entanto, o jogador se recuperou, mas está fora pois não há mais condições de fazer a inscrição.

Inclusive, o jogador foi relacionado para a partida contra o Independiente del Valle, ao qual o Grêmio foi eliminado da competição continental. Com a atuação ruim de Cortez diante do time equatoriano, a torcida do Tricolor pediu a entrada de Guedes.

Mas a carência por jogadores no setor esquerdo liga o alerta no Imortal, pois não há condições de relacionar Guilherme Guedes até o final do Gauchão. A Federação Gaúcha veta qualquer alteração na lista de atletas. Contudo, no Estadual, o técnico interino Thiago Gomes terá que improvisar em caso de ausência de Bruno Cortês. Para a função, em caso de necessidade, será adaptado o lateral-direito Felipe Albuquerque.