Escalação de Palacios ganha força e Ramírez tem dilema em quem sacar contra o Aimoré; Inter busca quebrar jejum de gols

O elenco Colorado ficou de folga no último final de semana e voltou aos trabalhos nesta segunda-feira (12). Os treinamentos comandados por Migeul Ángel Ramírez miram a partida contra o Aimoré, que acontece na próxima quarta-feira (14), no estádio Monumental do Cristo Rei, em São Leopoldo.









A partida é válida pela 10ª rodada do Campeonato Gaúcho, e o Gigante da Beira-Rio tem a vitória como objetivo, pois desta forma, garante a passagem para as semifinais do Gauchão antes da rodada derradeira da competição.

No Colorado, a expectativa é que o atacante Carlos Palacios apareça pela primeira vez na escalação da equipe titular. O chileno já atuou em duas partidas, contra o Grêmio e o São José, e pode ter sua estreia entre os 11 de Ramírez. Se de fato Palacios for a opção da linha ofensiva titular, o técnico espanhol terá o dilema entre colocar Praxedes ou Mauricio no banco. Embora seja meia, Mauricio atuou como atacante no Gre-Nal.

Ramírez deve promover Palacios na equipe titular – Foto: Flickr Oficial Sport Club Internacional – autor: Ricardo Duarte



O Inter está há duas partidas sem marcar gol, Palacios entrará como esperança de quebrar esse jejum. No Campeonato Gaúcho, o Gigante da Beira-Rio está na vice-liderança, com 17 pontos, empatado em pontos com seu maior rival. Entretanto, o time comandado por Renato Portaluppi lidera, com um jogo a menos e melhor saldo de gols.

Contudo, o Colorado deve ter a provável escalação para enfrentar o Aimoré: Marcelo Lomba; Rodinei, Lucas Ribeiro, Victor Cuesta e Moisés; Rodrigo Dourado, Edenilson e Praxedes (Mauricio); Palacios (Mauricio), Yuri Alberto e Patrick.