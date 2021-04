Escalação do Palmeiras: Reservas treinam para o Choque-Rei e Veron tem nova lesão

O Palmeiras treinou no CT do Brasiliense, em Brasília, com os reservas, nesta quinta-feira (15), após perder o título da Recopa Sul-Americana para o Defensa y Justicia-ARG. A equipe deu início à preparação para o Choque-Rei, que acontece nesta sexta-feira (16), às 22h, no Allianz Parque, menos de 48h após o término da última partida.

O grupo que foi a campo contou apenas com alguns suplentes do jogo contra o time argentino, tais como os goleiros Vinicius e Jailson, somados a Alan Empereur, Kuscevic, Esteves e Victor Luis na linha defensiva, além de Zé Rafael, Gustavo Scarpa e Danilo Barbosa como meio-campistas e os atacantes Luiz Adriano, Rafael Elias, Giovani e Willian. Todos os demais atletas realizaram atividades de regeneração no hotel.

Gabriel Veron, que entrou no decorrer da decisão da Recopa e saiu substituído com menos de 20 minutos em campo, teve uma nova lesão detectada pelo Departamento Médico do Verdão e passará por mais exames. Desta vez, o problema foi identificado na coxa esquerda e não na direita, a qual havia sido motivo de preocupação na temporada passada. A informação é de Fabrício Crepaldi, do portal GE.

Com o desfalque de Veron pela contusão e Weverton pela expulsão no último jogo contra o São Bento, além do desgaste de boa parte dos titulares, a provável escalação do Alviverde é: Vinicius; Mayke, Alan Empereur, Kuscevic e Matías Viña; Felipe Melo, Zé Rafael e Gustavo Scarpa; Willian, Luiz Adriano e Wesley;

Único invicto na competição, o Palmeiras tenta conquistar sua terceira vitória no Paulistão 2021, contra o São Paulo, em sua arena. O Maior Campeão Nacional ocupa a segunda posição do Grupo C, com oito pontos, somente atrás do Red Bull Bragantino, que lidera a chave com 11 pontos e dois jogos a mais.