Escola virtual disponibiliza mais de 50 cursos de tecnologia gratuitos

A Escola Virtual da Fundação Bradesco oferece mais de 50 opções de cursos online gratuitos voltados para área de tecnologia. Os interessados podem consultar as capacitações disponíveis e se inscrever através do site www.ev.org.br/areas-de-interesse/tecnologia.

Entre as opções de curso estão administrando banco de dados, desenvolvendo aplicações mobile com android, fundamentos das aplicações móveis, HTML básico e avançado, HTML e CSS na prática e introdução ao JavaScript.

Os participantes podem assistir as aulas em qualquer horário do dia e receberão cerificado ao final do curso.