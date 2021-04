Escolha pelo Vasco, independência financeira e contrato de produtividade: agente de Rômulo detalha retorno de volante a São Januário

O Vasco surpreendeu na noite da última terça-feira (13) e anunciou a contratação de Rômulo. O volante, que estava no Shijiazhuang Ever Bright, da China, fechou seu retorno a São Januário para se tornar o sétimo reforço confirmado para a temporada 2021. Atualmente com 30 anos, ele assinou com o Gigante da Colina até o dia 31 de dezembro.









Cria do cruz-maltino, o meio-campista, campeão da Copa do Brasil em 2011, chega para preencher uma lacuna no elenco. O técnico Marcelo Cabo, em entrevistas rencentes, vinha apontando para o problema no setor, confirmando buscas por um primeiro volante. Contratado pela primeira vez em 2009, inicialmente para o time sub-20, o volante foi vendido ao Spartak Moscou, da Rússia, por R$ 20 milhões, em 2012.

O agente de Rômulo abriu o jogo e, em contato com o perfil “Expresso 1898“, deu detalhes do acerto com os cariocas. A escolha em atuar novamente no clube partiu do jogador, que está pronto para vestir a camisa e entrar em campo. “Talvez alguns estejam surpresos com o retorno dele ao Vasco e daí tentando entender por que ele voltou, especulando algo físico. Mas ele veio porque escolheu voltar pro Vasco”, garantiu.

Rômulo: última passagem no Brasil foi pelo Grêmio (Foto: Pedro H. Tesch/AGIF)



Ainda de acordo com o agente, o jogador está bem resolvido financeiramente e topou um vínculo que será avaliado pela sua produção. “Felizmente ele conquistou relativa independência financeira e pode fazer suas escolhas com naturalidade. Tanto que aceitou as cláusulas de produtividade“, completou.

Segundo o comunicado do Vasco, Rômulo assinou um “contrato de produtividade e um salário fixo abaixo dos padrões tradicionais“. Além disso, em caso de saída para o exterior, o acordo prevê clásula de rescisão que garante ao clube remuneração 20 vezes maior do que o salário fixo.