‘Esforço não vai faltar para fazer o São Paulo campeão’

Miranda reestreou pelo São Paulo na noite desta quarta-feira, contra o Guarani, pela nona rodada do Campeonato Paulista, no Morumbi. Passada a vitória por 3 a 2, o experiente zagueiro comemorou seu retorno aos gramados com a camisa tricolor e garantiu à torcida que fará de tudo para fazer o clube voltar a levantar taçar.

“Foi uma noite brilhante, não perfeita, porque meu objetivo é entrar em campo e não sofrer gols, mas pela circunstância, tantos jogadores que não haviam atuado no último mês, conseguir a vitória da forma que foi é muito gratificante”, disse o zagueiro à TV Globo.

O retorno de Miranda ao Morumbi não contou com torcedores nas arquibancadas, fatos lamentadas pelo próprio jogador, no entanto, a vitória, que é a terceira em três jogos desde o reinício do Paulistão, dá ainda mais confiança para que o zagueiro confie na quebra do longo jejum de títulos.

“Uma pena retornar à casa depois de tanto tempo e não ter o calor da torcida, mas, com certeza, quem está assistindo pode acreditar que esforço não vai faltar pra fazer o São Paulo campeão novamente”, completou.

Agora, São Paulo e Miranda voltam o foco exclusivamente para o clássico desta sexta-feira contra o Palmeiras, em pleno Allianz Parque. Será o principal teste do time comandado por Hernán Crespo desde que o argentino desembarcou no Morumbi.