‘Especialista em fracasso’? O legado que ex-CEO deixa para o Manchester United

Desde a saída de Sir Alex Ferguson e o ex-CEO David Gill em 2013, Ed Woodward nunca conseguiu devolver o clube ao patamar que estava antes. Pelo contrário, se afundando mais ainda.

Em sua primeira temporada à frente do futebol do clube, e a primeira de David Moyes como treinador do clube, começou com Woodward abandonado o elenco em sua pré-temporada na Austrália, sonhando com jogadores renomados como Cristiano Ronaldo e Bale, ambos na época no Real Madrid, e Cesc Fabregas, então jogador do Barcelona. Mas terminou contratando por 27 milhões de libras (R$100 milhões na época) o meio-campista belga Marouane Fellaini do Everton.

Moyes cumpriu com seu papel, dada sua relutância em ir rapidamente para o mercado, mas a situação deixou Woodward com fama de ser inexperiente e que estava aquém da posição que ocupava. Essa fama se manteve com muitos torcedores do Manchester United até hoje.

Na última terça-feira (20), enquanto a proposta pela Superliga desmoronava diante dos olhos dos 12 clubes fundadores, o United anunciou que Woodward deixaria o clube. A instituição reforça que o desligamento já era planejado e que não havia relação com o fracasso da Superliga. Entretanto, pessoas próximas ao executivo insistem que as consequências da derrocada do projeto foi algo que o dirigente não conseguiria se recuperar. Ele imaginava que UEFA e Premier League ficariam descontentes com o novo campeonato, mas não imaginou o tamanho da fúria que despertaria nos torcedores.

Sob o comando de Woodward, o United ganhou três troféus (nenhum desde 2017) e se classificou 4 vezes para a Uefa Champions League, mas estar 8 anos em um dos cargos mais altos da administração do clube tem seu preço. Depois de uma janela de transferências decepcionante em 2018, um grupo de torcedores pagou um avião para sobrevoar o estádio Turf Moor, antes da partida contra o Burnley, carregando uma faixa que dizia: “Ed Woodward: Especialista em fracasso”

Avião sobrevoou o estádio do Burnley afirmando que Ed Woodward é especialista em fracasso James Williamson – AMA/Getty Images

Woodward admite que errou durante seu tempo em Old Trafford. Ele lamenta a forma que Moyes assumiu o time que Ferguson havia montado e percebeu tarde demais que era preciso ter pessoas diferentes para liderar com exclusividade diferentes departamentos, enquanto deixava o novo treinador focar na equipe profissional. Ele admitiu a Moyes que foi ‘injusto’. Mas o comando de Louis van Gaal foi ainda pior.

Woodward insiste que ele tentou atender a todos os pedidos do holandês porque estava tão desesperado para ver o United vencer, mas reconhece que errou ao fazer isso. Ele se viu regularmente chamado ao campo de treinamento para discutir sobre as instalações pedindo por mudanças estruturais.

A liberdade que o holandês teve para escolher contratações, e as mudanças que foram feitas na forma como os jogadores passaram a ser contratados pelo United nos últimos cinco anos têm como resposta contratações como Morgan Schneiderlin, Daley Blind e Bastian Schweinsteiger.

Depois de se curvar para agradar Van Gaal, Woodward adotou uma postura muito mais firme com José Mourinho. E o atrito entre os dois foi parcialmente responsável pela demissão do português em dezembro de 2018.

Pessoas próximas a Woodward dizem que ele queria que o United voltasse a figurar como um dos maiores clubes do futebol europeu e batesse de frente com clubes como o Real Madrid e o Barcelona.

Mourinho e Woodward durante renovação de contrato do treinador com o Manchester United Getty Images

Quando Paul Pogba assinou vindo da Juventus por 89,3 milhões de libras (R$357 milhões de reais na cotação da época) em 2016, Woodward ficou feliz, não só porque ele tinha provado a ambição do United de grandes contratações, mas também porque venceu a disputa com os gigantes espanhóis.

A posição oficial da United até o momento é que Woodward partirá no final do ano. O clube não descarta a contratação de um candidato externo como Edwin van der Sar, que tem o mesmo cargo no Ajax e foi goleiro do clube de 2005-11, mas uma decisão interna continua sendo mais provável. Richard Arnold, braço direito de Woodward, é a escolha óbvia, embora seja fácil para ele herdar as críticas que Woodward enfrentou desde que assumiu o cargo.

Sempre que perguntavam se isso o atingia, Woodward dizia que era melhor criticá-lo do que outra pessoa. Mas concordar em fazer parte da Superliga, mesmo por 48 horas, se provou ser mais um erro e a fúria que veio com isso selou seu destino.