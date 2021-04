‘Espero oportunidades’ · .

Tati Machado virou um curinga no Entretenimento da Globo. Atualmente, a repórter comenta sobre BBB21 e celebridades no Se Joga, no É de Casa e no Encontro com Fátima Bernardes. Com destaque na programação da emissora, ela sonha em apresentar um programa próprio algum dia. “Eu amo o que faço e espero que no futuro pintem oportunidades tão grandiosas como as que estou vivendo”, diz em entrevista ao ..

“No estilo clichê, eu digo que me encontrei nessa profissão. Como diz a Kelly Key, eu sempre quis ser famosa, ser uma grande artista, gravar comercial e ser capa de revista”, brinca a jornalista de 28 anos, citando a música Chic, Chic.

Tati entrou na Globo como estagiária do Gshow em 2013. De lá pra cá, ela já esteve em boletins sobre o Big Brother Brasil nas redes sociais em 2017 e 2018. Também apresentou um programa sobre Malhação – Viva a Diferença (2017) no site do Grupo Globo e no Globoplay. Virou editora de conteúdo web e passou a produzir material exclusivo para as plataformas digitais, além de cobrir eventos da emissora.

A repórter começou a aparecer mais na TV com a estreia do Se Joga em 2019. Ela ficou responsável pelo Boletim Gshow, no qual mostrava bastidores das produções da Globo e comentava a vida dos famosos. Com a pausa do vespertino por conta da pandemia da Covid-19 no ano passado, passou a exercer a mesma função remotamente no É de Casa e no Encontro.

Agora, com a volta da atração de Fernanda Gentil –só que aos sábados–, Tati acumula participações nos três programas durante a semana. “Eu estou adorando! Quando falam que ‘a Tati Machado está em todos os programas da Globo’, brinco que ainda falta o Mais Você, o Domingão, o Caldeirão, o Altas Horas e tantos outros”, se diverte ela.

Quem trabalha mais?

A onipresença na emissora já virou até uma “disputa” nos bastidores. “Batendo minha meta pessoal e habitando tantos programas quanto o Tiago Leifert”, escreveu ela em uma publicação no Instagram, acompanhada da hashtag #SeráQueTemMais?.

“Isso começou em um papo meu com ele [Leifert] nos bastidores da Comic Con Experience, de 2019, e virou uma piada interna entre meus amigos. Ele já me conhecia porque eu integrava o time de apresentadores da #RedeBBB há alguns anos e, na época, já estava no ar com o Se Joga”, explica a jornalista.

“Ele foi apresentar o painel sobre o Zero Um no estande do Globoplay, e eu, [fui] para mediar alguns outros. Quando nos encontramos, ele brincou que eu estava trabalhando muito e que ia ficar que nem ele. Ele mal sabia que depois de pouco mais de um ano eu estaria –agora de verdade– ‘habitando’ tantos programas. Meta batida, check!”, solta Tati.

Retorno do público

Com tanto destaque na programação da líder de audiência, a repórter já começa a colher os “frutos da fama”. “A primeira vez que me reconheceram mesmo foi no Rio de Janeiro. Eu não sabia onde colocar a minha cabeça”, entrega a jovem.

“Pra falar a verdade, eu nunca achei que fosse ficar tímida por alguma coisa na vida, sempre fui mais cara de pau. Cheguei no trabalho contando pra todo mundo, liguei pra minha mãe, foi inesquecível”, conta ela.

Tati também usa seus perfis na web para se aproximar do público que a acompanha na TV. “Nas minhas redes sociais, tento sempre manter o canal de comunicação aberto, afinal, além de os fãs serem um termômetro para o que faço, eu devo minha carteira assinada a eles (risos)”, afirma.