Nesta sexta-feira (9) o Vasco apresentou o seu sexto reforço para a temporada. Anunciado no último domingo (4), o goleiro Vanderlei falou pela primeira vez como jogador do clube carioca em coletiva de imprensa e abriu o jogo sobre a escolha pela equipe de São Januário, após rescindir o seu contrato com o Grêmio.

Contratação de peso para a meta cruz-maltina, que desde a saída de Fernando Miguel para o Atlético-GO estava com a camisa 1 vaga, o arqueiro de 37 anos falou que confia na reconstrução do Vasco e que a grandeza do clube pesou na decisão.

“Óbvio que a camisa é pesadíssima, torcida gigantesca e o clube dispensa. E o projeto. Desde o começo o (Alexandre) Pássaro (diretor executivo de futebol) me mostrou a reconstrução e que eu deveria colocar o Vasco onde nunca deveria ter saído. Acho que juntos podemos conseguir essa reconstrução. Acho que o Vasco está tentando se ajustar. Temos visto resultados em campo com a comissão e bons garotos”, começou por dizer.

“Vim pelo todo, mas por todo o projeto apresentado, não só na parte do campo, mas também na parte de organização”, prosseguiu.

Antes de ser anunciado pelo Vasco, Vanderlei disputou uma temporada – e um jogo na atual campanha – pelo Grêmio, onde chegou como titular, mas que por algumas circunstâncias acabou sendo “barrado” pelo técnico Renato Gaúcho, que passou a optar por outros nomes como Paulo Victor e Brenno na meta gremista. Sobre a passagem em Porto Alegre, o goleiro lembrou da perda da titularidade e espera que isso não volte a acontecer na carreira.

“Depende de mim fazendo o trabalho em campo, mas situações de escalação e revezar dependem do treinador. Temos que ter a consciência tranquila de que sempre fizemos o melhor. Sou muito tranquilo quanto a isso, já passei por muitas situações no futebol. Estou acostumado e calejado. Espero que não aconteça novamente, o importante é estar com a cabeça boa. Não foi só comigo, foi com outros atletas, e é algo normal no futebol”, disse.

Sobre a nova chance que terá na carreira, agora no Cruz-Maltino, o goleiro afirmou que espera conseguir voltar a ser o Vanderlei que todos conhecem, que se destacou com a camisa de outros clubes como Coritiba e Santos.

“Me vejo muito bem, não vejo dessa forma, lógico que em anos você vai sobressair e em outros as coisas não vai sair bem. Mas creio que os últimos anos foram bons. Me sinto muito bem fisicamente e tecnicamente. Espero ser o Vanderlei de sempre”, afirmou.

Por último, o novo reforço falou sobre as expectativas de já poder ser escalado pelo técnico Marcelo Cabo e disse que se sente bem fisicamente, já se colocando à disposição para entrar em campo quando for requisitado.

“Vou fazer o meu melhor, e a torcida vai ver em campo. Não é só eles esperarem, tem que colocar em prática. Fisicamente fiquei alguns dias parado porque tivemos uma folga no Grêmio. Depois tive a questão da rescisão, fiquei um tempo sem treinar, mas tenho feito trabalhos sem a bola. Durante a semana vamos ver a evolução para ver como está a parte técnica. Na hora que eles decidirem que poderei estar à disposição para jogar, eu estarei com a maior alegria”, concluiu.