eSports Boxing Club ganha novo trailer e traz boxe incrível

Fãs de boxe andam órfãos de grandes jogos sobre o esporte desde que a EA deixou a franquia Fight Night de lado, mas o estúdio Steel City Interactive está trabalhando em um projeto bem promissor e que parece mais do que capaz de honrar o seu legado, o jogo eSports Boxing Club!

Ele foi anunciado pouco mais de um ano atrás sem muito alarde, mas recentemente ganhou um pequeno trailer muito impressionante que detalha algumas de suas mecânicas e lindos gráficos. Confira:

O trailer é focado nos pugilistas britânicos David Adeleye e Eddie Hall que, como podemos ver, tiveram os seus movimentos perfeitamente capturados, com direito a muita fidelidade no posicionamento dos pés e jogo de pernas. O gameplay terá grande foco no gerenciamento de fôlego, e será possível cancelar movimentos para ditar o ritmo da luta.

No modo carreira, ainda será possível contratar diferentes agentes para promover as lutas, o que vai impactar o seu sistema de reputação. Infelizmente ainda não há uma data de lançamento marcada, mas parece que a espera vai valer a pena! O que você achou desse jogo? Sentia falta dos videogames de boxe? Comente a seguir!