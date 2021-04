Esposa de Caio, do BBB21, opina sobre décimo Paredão: ‘Ele ainda tem muita coisa para entregar no jogo’ | fora da casa

A estreia no Paredão nunca é fácil e ela fica ainda mais difícil quando você enfrenta a berlinda ao lado do seu maior aliado. E quis o destino que Caio passasse por essa situação no BBB21. O fazendeiro enfrenta Gilberto e Rodolffo no décimo Paredão, após ser um dos mais votados pela casa e ter a Líder Viih Tube desempatando a seu desfavor.

Antes disso, o fazendeiro contou com muita sorte e perseverança no reality: foi o primeiro imunizado do BBB21, emplacou três vitórias seguidas nas Provas do Anjo, esteve presente no Paredão Falso da temporada e conseguiu escapar do oitavo Paredão ao vencer a Prova Bate e Volta. A esposa de Caio, Waléria, fala que está muito orgulhosa da trajetória do brother no programa.

A ida ao Paredão com um dos seus principais aliados parece ter mexido com Caio. Nesta segunda-feira, enquanto ouviam música sertaneja juntos, o fazendeiro e Rodolffo se abraçaram emocionados. Fã do cantor, Caio se conectou a Rodolffo logo no início do programa e, desde então, os dois não desgrudaram mais. A dupla protagonizou comemorações emocionantes e teve cuidado um com o outro. Waléria acredita que enfrentar o Paredão ao lado do amigo foi o mais difícil para Caio:

“Mexeu muito. Ele falou que estava sendo difícil, pois não era sobre jogo, era sobre lealdade. Ali é só o início de uma grande amizade”.

Pensativo desde que entrou na berlinda, Caio comentou com Fiuk que acredita que irá deixar o programa. A esposa reforça que o brother está triste por estar no décimo Paredão e comenta que uma possível volta do fazendeiro deixará a casa surpresa.

“Acho que podem ficar um pouco surpresos porque os outros dois já voltaram de Paredões. Mas o Caio ainda não tinha ido, e ele é bem querido lá dentro”, declara.

Dentro da casa, Caio é um dos principais articuladores, e a esposa confirma as movimentações do brother. Ela avalia que, caso continue, o fazendeiro não mudará sua postura.

“Ao longo do programa, percebemos que o Caio estava fazendo o jogo interno de escapar o máximo possível dos Paredões. Sempre que percebia que tomaria votos, trabalhava para que fossem revertidos a outra pessoa. Ele vai continuar tentando não ir nos próximos Paredões. Acredito que ele vá parar para analisar a melhor forma de seguir neste estilo de jogo interno”.

“Orgulho e saudade”. Esses são os sentimentos que Waléria resume ao falar do “seu tesouro” e responde por que o brother deve continuar no programa: “O BBB sempre foi o sonho dele, estar ali é uma grande realização. Ele ainda tem muita coisa para entregar no jogo”.

Caio chora com Presente do Anjo — Foto: Globo

