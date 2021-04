Esposa de Thiago Silva se desculpa por criticar jogador do Chelsea: ‘Não quis atacar ninguém’

A mulher do zagueiro Thiago Silva, Belle Silva, pediu desculpas nesta quarta-feira em suas redes sociais após postar vídeos durante a partida entre Real Madrid e Chelsea, na qual criticava os atacantes dos Blues, equipe do marido.

“Boa tarde meu povo! Peço desculpas a todos que se sentiram ofendidos com os comentários que fiz durante o jogo de ontem. Como torcedora do time, as críticas foram feitas no ‘calor do momento’ e jamais tive a intenção de atacar alguém. Aproveito e me desculpo pelos equívocos do inglês, ainda estou me familiarizando com o idioma”, publicou Belle na tarde dessa quarta.

“Nós precisamos do gol, precisamos vencer esse jogo e eu não sei por que meus atacantes não fazem o gol”, disse Belle durante o jogo. O vídeo repercutiu bastante entre os torcedores do Chelsea.

“Mas é carma gente. Todo time que eu vou tem um que fica lá da frente de enfeite, que fica perdendo a porcaria do gol. Como que é nome dele? Esse Werner”, disse a esposa do zagueiro brasileiro.

Após fazer quatro boas temporadas com a camisa do RB Leipzig, Werner foi contratado pelo Chelsea no início da atual campanha.

Porém, diferentemente do futebol alemão, o atacante não vem marcando muitos gols, e inclusive passou por mais de uma sequência de “seca” neste ano. Em 45 jogos até aqui, foram apenas 11 tentos.

A média é bem inferior à dos tempos no Leipzig. Na temporada 2019/20, a sua última antes de deixar a Alemanha, por exemplo, Werner marcou 34 gols em 45 jogos.

A partida terminou em 1 a 1 e ficou marcada pelas chances desperdiçadas pelos Blues ainda no primeiro tempo. Thiago Silva foi titular e fez partida segura.