Esposa e filhos do ex-Corinthians Dentinho são barrados em aeroporto com cerca de 15 malas

A esposa do jogador Dentinho, ex-Corinthians e atualmente no Shakhtar Donetsk foi barrada com os filhos do casal no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, com cerca de 15 malas. Danielle Souza, que ficou conhecida como Mulher Samambaia, no extinto programa ‘Pânico na TV’, mostrou os momentos no canal dela no youtube.

+ CONFIRA A TABELA DA CHAMPIONS LEAGUE

– Acho que foram 15 ou 16 – disse ela, ao ser questionada no vídeo sobre a quantidade de malas que estava levando na viagem.

– Ano passado foram 19, mas agora nós vamos ficar menos tempo – completou.

Danielle contou que estava tentando retornar a Ucrânia, onde o marido joga, e iria fazer uma escala em Amsterdã, na Holanda. No entanto, ela acabou barrada por causa da pandemia da Covid-19, já que o país europeus não está permitindo a entrada de brasileiros por lá.

A influenciadora ficou indignada por ter conseguido comprar as passagens e não ter sido avisada pela empresa aérea. No vídeo ela aparece falando com Dentinho ao celular, e diz que o marido estaria ‘puto’ com a situação.

– Não vai poder embarcar. É uma falta de respeito, eu não vou poder embarcar. Não entra brasileiro na Holanda, eu vim aqui no aeroporto mais cedo para poder perguntar. Eu questionei para vocês se entrava brasileiro na Holanda porque eu achava que não entrava e não entra. A companhia vendeu a passagem e não avisou. Tinha outra passagem para Paris mais cedo e agora vão remarcar – lamentou.