Esquadrão Trovão: Veja a crítica da nova comédia da Netflix

“Esquadrão Trovão” é a mais nova aposta da Netflix na comédia. O filme, estrelado por Melissa McCarthy e Octavia Spencer, chegou ao catálogo nesta sexta-feira (09), além de um grande elenco coadjuvante.

Na história, conhecemos Lydia (McCarthy) e Emily (Spencer), que se conhecem no colégio. Emily é uma órfã que sofre bullying na escola porse comportar e vestir como uma nerd, com óculos gigantes e roupas antigas. Lydia é uma bonachona típica, vestida com camisetas do Slayer e Van Halen, sem medo de enfrentar os valentões que incomodam Emily.









A partir daí, uma amizade é formada. À medida que envelhecem, Emily se distancia de Lydia, concentrando suas ambições apenas em criar uma maneira de transformar pessoas normais em super-humanos para que possam desafiar um grupo de vilões que assola sua cidade com violência e caos.

‘Esquadrão Trovão’, filme estrelado por Octavia Spencer e Melissa McCarthy, já está disponível na Netflix. Vai assistir? pic.twitter.com/csJBjAocpj — Oxente, Pipoca? (@oxentepipoca)

April 9, 2021





As duas são forçadas a se unir novamente quando Lydia se torna a paciente zero para o programa experimental e tem que aprender a lutar contra o crime mesmo sendo completamente desajeitada.

O filme também conta com nomes de peso em papéis menores, como Jason Bateman e Bobby Cannavale, que interpretam os vilões que incomodam as super-heroínas. Veja a crítica do filme e saiba mais sobre essa produção Netflix.