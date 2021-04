“Esquecemos que os jogadores são pessoas”; Ramírez fala forte e pede calma em adaptação do atacante Carlos Palacios

O Internacional não teve dificuldades para bater o Esportivo pelo placar de 5 a 0 na última rodada da primeira fase do Campeonato Gaúcho. Com o resultado, o Colorado terminou na segunda colocação da tabela e enfrentará o Juventude na semifinal. O Clube do Povo terá a vantagem de decidir a vaga para a final dentro do Beira-Rio.

Após a partida, o técnico Miguel Ángel Ramírez deu uma resposta na entrevista coletiva sobre a adaptação do chileno Carlos Palacios. O atleta ainda não é titular absoluto da equipe colorada, mas teve bons momentos desde que fez sua estreia. Para o treinador, é preciso dar tempo para o jovem se sentir mais a vontade em Porto Alegre.

“Às vezes esquecemos que os jogadores são pessoas. Ele tem 20 anos, está sozinho, longe de sua família, é pai de um bebê de 4 meses, longe de seu bebê, de sua companheira. Imagina, com 20 anos, em um país novo. Já é difícil para mim, que tenho 36″, falou o treinador, que escalou o chileno ao lado de Patrick e Yuri Alberto contra o Esportivo.

Foto: Ricardo Duarte/Internacional



“É muito difícil. Às vezes esquecemos que somos pessoas. Que sofremos. Não sei se todo o salário vale todo o sofrimento. De pensar se fica algum familiar doente, e não pode estar com ele”, comentou Ramírez, que ganha um pouco mais de tranquilidade após a goleada para montar o time para a Copa Libertadores.

Na próxima terça-feira (27), o Inter vira a chave e recebe no Beira-Rio o Deportivo Táchira, da Venezuela, pela segunda rodada da fase de grupos. É a chance para Carlos Palacios e Ramírez mostrarem que deram um passo adianta em sua adaptação no Brasil.