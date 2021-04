“Esse assunto tem que acabar”

Um clima de tensão entre o técnico Hansi Flick e o diretor esportivo Hasan Salihamidzic toma conta dos bastidores do Bayern de Munique. O principal ponto de divergência é a política de contratações do clube, agravada pela decisão do dirigente de não renovar o contrato do zagueiro Jerome Boateng.

Em entrevista ao jornal alemão Bild, o presidente do Bayern, Karl-Heinz Rummenigge, pediu união entre a partes nesta reta final de temporada.

“Devemos estar todos unidos, trabalharmos juntos de forma harmoniosa, leal e profissional. É isso que estou a pedir claramente à direção esportiva, foi isso que sempre distinguiu o Bayern”, declarou o mandatário.

Rummenigge ainda lembrou que os Bávaros estão liderando o Campeonato Alemão e com possibilidades de estar na semifinal da Liga dos Campeões para pedir que o assunto se encerre.

“Esse assunto tem de acabar. Não há necessidade de estar constantemente a comentar esse tema porque estamos na reta final da época. Estamos na liderança do Alemão com sete pontos de vantagem e ainda temos possibilidade de seguir em frente na Liga dos Campeões, completou.

O Bayern volta a campo no sábado, quando recebe o Union Berlin pela 28ª rodada do Alemão. Já na terça-feira, os Bávaros vão para Paris tentar a classificação na Liga dos Campeões contra o PSG, após perder por 3 a 2 no jogo de ida.