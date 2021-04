‘Esse grupo do Flamengo não se contenta com o que tem, tenho certeza que não para por aqui’

Autor do gol de pênalti que definiu o título do Flamengo sobre o Palmeiras, na Supercopa do Brasil, o zagueiro Rodrigo Caio agradeceu pela oportunidade de dar a volta por cima na partida após fazer o pênalti em Rony, que permitiu ao Verdão buscar o empate por 2 a 2 no tempo normal.

Em entrevista ao Sportv após a partida, o defensor rubro-negro garantiu que não cometeu a penalidade, mas mostrou-se feliz por ter conseguido “limpar sua imagem” em campo.

“A gente sabe que, no esporte de alto rendimento, as lesões são constantes, e a gente precisa ser forte para superar. Tive um momento difícil recentemente, mas tudo valeu à pena, proque estar presente em uma final como essa é sempre gratificante”, afirmou.

“Infelizmente, ali no 2º gol, foi uma jogada dividida com o Rony. Na minha visão, um lance normal. Lógico que preciso olhar novamente, mas acho que foi disputa de bola. Infelizmente, naquele momento tomou o 2º gol e o jogo ficou totalmente aberto. Mas Deus é justo, e me deu a oportunidade de, nos pênaltis, ser o batedor que finalizou a partida. Felizmente, pude fazer o gol e ser campeão”, completou.

O zagueiro também exaltou a “fome de títulos” do Fla e garantiu que o grupo rubro-negro seguirá em busca de mais taças.

Jogadores do Flamengo antes da disputa da Supercopa do Brasil Lucas Figueiredo/CBF

“Primeiramente, esse título mostra a força e a união desse grupo. Cheguei em 2019 com o propósito de fazer história no Flamengo, e esse grupo vem fazendo. É um grupo especial, diferente, que não se contenta com o que tem e vai em busca de mais”, afirmou.

“Tenho certeza que não vai parar por aqui. O jogo hoje foi extremamente difícil. Conseguimos mostrar nossa força e conseguimos um título muito importante. Agora, vamos por mais”, finalizou.

Esse foi o 2º título seguido do Flamengo na Supercopa do Brasil.

No ano passado, os cariocas conquistaram a taça com uma vitória por 3 a 0 sobre o Athletico-PR, também em Brasília.