Está aberto período de inscrição do Vestibular 2021/1 da UECE

A Universidade Estadual do Ceará (UECE) iniciou nesta segunda-feira, dia 5 de abril, o período de inscrição do Vestibular do primeiro semestre de 2021. De acordo com o edital da seletiva, as inscrições seguem abertas até o dia 18 de abril e devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site da UECE.

Ainda de acordo com o edital, o valor da taxa de inscrição é de R$ 140. Os candidatos puderam solicitar a isenção e redução da taxa na primeira semana de fevereiro, de modo que o resultado já pode ser acessado no site da universidade. Ao todo, 649 candidatos tiveram o pedido de redução aprovado e 5.478 candidatos receberam isenção integral.

O Vestibular 2021/1 da UECE será feito em duas fases. A primeira fase será feita por meio da aplicação de prova objetiva composta por 85 questões prevista para o dia 30 de maio. Já a segunda fase contará com a aplicação de quatro provas, uma de redação e três específicas, de acordo com a área do curso escolhido pelo candidato no momento da inscrição. A aplicação da segunda fase será nos dias 20 e 21 de junho.

Os candidatos ao curso de Música, além dessas duas etapas devem realizar ainda o Exame de Habilidade Específica (EHE), previsto para os dias 6 e 11 de junho. De acordo com o cronograma, no dia 6 os candidatos farão uma prova escrita e no dia 11 será aplicada a prova oral e individual.

Vagas e resultado

Ao todo, a oferta da UECE para esse processo seletivo é de 2.380 vagas. Metade das vagas estão reservadas para a seleção de acordo com o estabelecido na Lei de Cotas. Desse modo, são para estudantes oriundos de escolas públicas, com baixa renda, com percentual para autodeclarados pretos, pardos e indígenas e pessoas com deficiência (PcD).

A UECE ainda não informou a data de divulgação do resultado do Vestibular 2021/1. Clique aqui e confira mais detalhes no site da universidade.

