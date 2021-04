‘Está forçado’ · .

Juliette Freire chamou Viih Tube para uma conversa séria na despensa do BBB21. A advogada reclamou de algumas atitudes da youtuber e afirmou que a colega de confinamento estava a tratando de um jeito estranho. “Eu acho que está meio que forçado”, disse a maquiadora.

Durante a festa, Juliette ficou incomodada quando Vitória cantou a música Talarica, de Rennan da Penha, olhando para ela. A paraibana decidiu esclarecer a relação com a influenciadora digital na tarde deste sábado (10).

“Eu estou achando você muito estranha comigo e, às vezes, quando você vem falar comigo, eu acho que não está natural”, confessou a advogada. A atriz concordou e disse que sente a mesma coisa, só que vindo da própria Juliette.

“Talvez foi um acúmulo de coisas desde o início, quando virei líder, desde o negócio do quarto, sabe?”, opinou Viih. “Um monte de coisinha que foi acumulando talvez na cabeça dela, talvez na sua”, continuou, se referindo ao desentendimento entre Juliette e Thaís Braz.

“Eu resolvi com ela só que você ficou estranha comigo”, rebateu a maquiadora. “Talvez porque eu não sei não conversar”, justificou a youtuber. A paraibana, então, explicou que se afastou por achar que a relação entre elas estava forçada e disse que não gosta de ficar assim.

“Eu estava irritada, talvez, eu não sei nem falar um motivo concreto”, desconversou a loira, que foi interrompida pela chamada da produção para a ação patrocinada.

