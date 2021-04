esta semana será marcada por novo pedido; 121 vagas

O concurso CVM (Comissão de Valores Mobiliários) deve ter fazer novo pedido ao Ministério da Economia esta semana. Uma nova seleção é aguardada desde junho de 2019 e 121 vagas podem ser oferecidas, caso seja aprovado pela pasta do ministro Paulo Guedes.

A entidade deu a informação na última sexta-feira (9) em reportagem concedido à imprensa especializada. O pedido deverá ser encaminhado até o dia 14 de abril, ou seja, quarta-feira. Caso aprovado, o certame deverá ter edital publicado somente em 2022. Confira:

“O último concurso para preenchimento de vagas junto à CVM foi realizado em 2010 (válido por dois anos, prorrogado por igual período). Na ocasião, foram ofertadas 150 vagas para os cargos de Inspetor, Analista e Agente Executivo, preenchidas entre os anos de 2011 e 2014”, disse a CVM em nota.

Concurso CVM: panorama

Segundo o concurso CVM, as 121 vagas serão divididas entre os cargos de inspetor, analista e agente executivo. A distribuição ficou da seguinte forma:

Agente executivo (nível médio), com 49 vagas;

Analista (nível superior), com 48 vagas;

Inspetor (nível superior), com 24 vagas.

São pagos salários que vão de R$ 7.647,98 iniciais (cargos de nível médio) podendo chegar ao valor de R$ 19.655,06 iniciais (cargos de nível médio).

O concurso CVM teve último edital publicado em 2010, organizado pela finada banca Esaf. As 150 vagas foram destinadas aos cargos supracitados, para lotação nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. O cargo de analista exigiu formação específica nas seguintes áreas:

Arquivologia;

Biblioteconomia;

Contabilidade;

Recursos Humanos;

Mercado de Capitais;

Sistemas e Infraestrutura em TI;

Planejamento e Execução Financeira.

Etapas

O concurso CVM foi realizado em duas etapas distintas, sendo uma provas objetivas e uma de prova discursiva. A primeira etapa, por cargo, teve a seguinte distribuição (por cargo):

Cargo de Inspetor: Prova Objetiva de Conhecimentos Gerais, de caráter seletivo, eliminatório e classificatório, valendo, no máximo, 40 pontos; Prova Objetiva de Conhecimentos Específicos, de caráter seletivo, eliminatório e classificatório, valendo, no máximo, 60 pontos; Prova Discursiva – de caráter seletivo, eliminatório e classificatório, valendo, no máximo, 10 pontos;

Cargo de Analista (todas as Áreas de Especialização): Prova Objetiva de Conhecimentos Gerais, de caráter seletivo, eliminatório e classificatório, valendo, no máximo, 40 pontos; Prova Objetiva de Conhecimentos Específicos, de caráter seletivo, eliminatório e classificatório, valendo, no máximo, 60 pontos; Prova Discursiva – de caráter seletivo, eliminatório e classificatório, valendo, no máximo, 10 pontos;

Cargo de Agente Executivo: Prova Objetiva de Conhecimentos Gerais, de caráter seletivo, eliminatório e classificatório, valendo, no máximo, 35 pontos; Prova Objetiva de Conhecimentos Específicos, de caráter seletivo, eliminatório e classificatório, valendo, no máximo, 55 pontos; Prova Discursiva – de caráter seletivo, eliminatório e classificatório, valendo, no máximo, 10 pontos.



Resumo concurso CVM

situação : aguardando pedido

: aguardando pedido banca : indefinida

: indefinida cargos : agente, analista e inspetor

: agente, analista e inspetor escolaridade : níveis médio e superior

: níveis médio e superior salários : entre R$ 7 mil e R$ 19 mil iniciais

: entre R$ 7 mil e R$ 19 mil iniciais vagas : 120

: 120 Último edital neste link

