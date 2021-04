‘Está tudo dando certo’, diz Mônica Martelli sobre Paulo Gustavo

Mônica Martelli, amiga íntima de Paulo Gustavo, compartilhou no Instagram boas notícias sobre o quadro de saúde do humorista, que está internado há mais de 40 dias em decorrência de complicações da covid-19.

“Meu irmão, Paulo Gustavo, você está sendo cuidado e nós torcendo e em orações. Está dando tudo certo. Te amo”, escreveu Mônica no seu perfil no Instagram com uma foto dos dois sorrindo.