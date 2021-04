Estado de São Paulo iniciou vacinação de profissionais da educação neste sábado

O Estado de São Paulo (SP) iniciou neste sábado, dia 10 de abril, a vacinação de profissionais da educação contra a covid-19. De acordo com a Secretaria de Educação de SP, nesta 1ª etapa, há a previsão de vacinação de 350 mil profissionais da educação com mais de 47 anos de idade em todo o Estado.

Conforme estabelecido pelo governo, poderão receber a vacina os profissionais que atuam nas escolas das redes públicas e privada dos 645 municípios do Estado e que estejam dentro da faixa etária estipulada. O público-alvo representa cerca de 40% de todos os profissionais da educação básica de São Paulo.

A primeira profissional da área a receber a 1ª dose da vacina foi a merendeira Silmara Cristina Silva de Moraes, na Escola Raul Brasil, que fica na cidade de Suzano. O ato aconteceu durante a reabertura da unidade de ensino, que passou por uma reforma em 2020. Nesse sentido, o governador João Dória, que estava presente, afirmou:

“O primeiro Estado a iniciar a imunização de professores e trabalhadores do ensino foi o Estado de São Paulo. Foi uma decisão corajosa, mas bem planejada. A partir de hoje, 350 mil profissionais de Educação serão vacinados em São Paulo e começamos exatamente aqui, em Suzano, na Raul Brasil”.

Professores devem apresentar comprovante para a vacinação

Ainda de acordo com a Secretaria, para a vacinação, os profissionais devem apresentar autorização do governo. Para isso, os professores devem realizar um cadastro obrigatório no site Vacina Já Educação. Além disso, os profissionais devem apresentar RG e CPF para conferência dos dados. O governo afirma que o cadastro é para evitar fraudes na vacinação.

Os profissionais com menos de 47 anos podem fazer o cadastro, mas não receberão o código de autorização por e-mail A Secretaria informou que até este sábado, 519.208 profissionais da educação realizaram o cadastro, sendo que 264.353 receberam a validação para a 1ª dose da vacina. Clique aqui e saiba mais no site da Secretaria.

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia: MEC prorroga período de inscrição do SiSU 2021 até dia 14 de abril.