Estado de São Paulo retorna à fase vermelha na segunda-feira; veja o que pode e o que não pode estar aberto

Na manhã desta sexta-feira (9), em entrevista à Rádio CBN, o governador de São Paulo, João Doria, confirmou que o estado voltará à fase vermelha do combate à Covid-19 na próxima segunda-feira (12), após uma fase emergencial que dura desde o dia 15 de março. Passará a ser permitida a realização de jogos de futebol, entre outras coisas.









Um dos motivos para tomar essa medida, de acordo com o governo, é o sucesso da fase emergencial: “Essa medida que foi tomada hoje pela manhã através do diálogo com o centro de contingência, com a equipe do secretariado e o governador João Doria, mostra claramente que a medida tomada na fase emergencial, o esforço feito nas últimas semanas, começa a dar resultados”, disse o vice-governador Rodrigo Garcia.

Continuam proibidos de abrir as portas negócios como bares, restaurantes, academias, salões de beleza, celebrações religiosas presenciais, entre outros. Também foi mantido o toque de recolher, que vai das 20h às 5h, além da recomendação de homeoffice e do escalonamento dos horários dos setores de serviço, comércio e indústria.

A partir de segunda-feira (12), o Estado de São Paulo deixa a fase emergencial e entra na fase vermelha até o dia 18 de abril. Isso está sendo possível graças à redução de 17,7% no número de novas internações por Covid-19 nesta última semana. pic.twitter.com/uYSWw2v62v — João Doria (@jdoriajr)

April 9, 2021





Por outro lado, as escolas podem voltar a realizar aulas presenciais, desde que haja autorização da prefeitura. Partidas de futebol voltam a ter autorização para acontecer, depois do aval do Ministério Público. O Campeonato Paulista está previsto para voltar na próxima semana.

Apesar da queda na ocupação dos leitos de UTI para 88%, os números da Covid-19 em São Paulo continuam altos. Ontem, morreram 1.299 pessoas, ultrapassando os 80 mil mortos pelo coronavírus no estado.