Estado de saúde de Paulo Gustavo gera mais curiosidade que BBB21 e Bolsonaro · .

Em uma luta intensa contra a Covid-19, o ator Paulo Gustavo superou todos os participantes do Big Brother Brasil 21 e até mesmo o presidente Jair Bolsonaro no interesse dos brasileiros. As buscas por seu nome e atualizações de seu quadro clínico no Google dispararam nos últimos dias.

Um estudo exclusivo feito pelo Google Trends para o ., com dados aferidos entre segunda-feira (12) e quinta-feira (15), aponta que buscas com os termos “Paulo Gustavo hoje”, “Paulo Gustavo notícias” e “saúde Paulo Gustavo” foram os mais comuns entre os interessados pela evolução do tratamento do ator.

Paulo Gustavo foi o nome que apresentou a maior alta nas buscas nos últimos 30 dias. As consultas aumentaram mais de 50 vezes em relação ao mês que antecedeu sua internação. No Google Notícias, ele apresentou um resultado similar.

As pesquisas pela franquia de filmes Minha Mãe É uma Peça dispararam desde sua internação, em 13 de março. Em abril, o nível de interesse pelas produções foi oito vezes maior que em fevereiro.

O estudo do Google Trends não apresenta números absolutos, mas aponta detalhes em torno do interesse dos brasileiros sobre o humorista, como a maneira como os internautas pesquisam para ter mais notícias sobre sua saúde. A pergunta “Como está Paulo Gustavo”, sem interrogação, é a campeã na página de buscas.

No Top 10 dos famosos mais pesquisados, Paulo Gustavo aparece em primeiro lugar. Jair Bolsonaro aparece em segundo e Thaís Braz, eliminada da semana no BBB21, supera Juliette Freire, a mais popular entre os participantes do reality da Globo, para completar o pódio.

Confira o ranking:

1º) Paulo Gustavo

2º) Jair Bolsonaro

3º) Thaís Braz

4º) Juliette Freire

5º) Neymar Jr.

6º) Arthur Picoli

7º) Jorge Kajuru

8º) Dr. Jairinho (vereador, principal suspeito pela morte do menino Henry)

9º) Luiz Inácio Lula da Silva

10º) Rainha Elizabeth