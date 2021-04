ESTÁGIO: inscrições abertas para o programa de estágio Scania 2021

É estudante e procura uma oportunidade para ingressar no mercado de trabalho? Esta pode ser a sua chance! Estão abertas as inscrições para o programa de estágio Scania 2021, que visa recrutar estudantes universitários de diferentes áreas, que tenham disponibilidade para atuar na cidade de São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo.

Podem concorrer estudantes do ensino superior matriculados a partir do 1º semestre nos cursos de Administração, Economia, Contábeis, Engenharias, Direito, Marketing, Publicidade e Propaganda, Comércio Exterior, Secretariado, Sistemas de Informação, Análise de Sistemas, Comunicação, Relações Públicas, Psicologia, Jornalismo, Rádio TV e Internet, Arquitetura, Gastronomia, Técnico Mecânica / Mecatrônica, Técnico Logística, Técnico Cozinha e Nutrição. Os candidatos deverão, ainda, devem ter conhecimento intermediário no pacote office e no idioma inglês (básico, intermediário ou avançado).

Os contratados trabalharão de quatro a seis horas por dia e receberão um salário compatível com o mercado. Dentre os benefícios oferecidos pela Scania, considerada uma das principais fabricantes mundiais de caminhões pesados, de ônibus e de motores industriais e marítimos, estão:

Ambulatório Médico;

Assistência médica e odontológica;

Clube Scania;

Desconto na compra de veículos VW;

Estacionamento;

Fretado e vale-transporte;

Programa de desenvolvimento;

Recesso remunerado;

Restaurante no local; e

Seguro de vida.

Como se inscrever

Os interessados devem se inscrever na página da Companhia de Talentos, responsável pelo recrutamento inicial do programa. O processo de seleção contempla, ainda, as seguintes etapas: internship game, entrevista e painel de negócios. A admissão e início dos trabalhos devem acontecer em agosto de 2021.

Inscreva-se e tenha a oportunidade de trabalhar em uma das maiores empresas do Brasil, que transforma o sistema de transportes há 130 anos.

