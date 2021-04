ESTÁGIO: inscrições para programa da Royal DSM terminam no dia 5 de maio

Atenção, estudantes! A Royal DSM está com as inscrições abertas para a edição 2021 do seu programa de estágio. Ao todo, a empresa que atua na área de ciência para Nutrição, Saúde e Vida Sustentável, oferece 20 vagas para estudantes do ensino superior para atuação nas cidades de Brotas, Campinas, Mairinque, São Paulo e São Roque (SP) e Pecém (CE).

Com vagas para as áreas de Inovação e Aplicação, Qualidade, Operação, Manutenção, Assuntos Regulatórios, Recursos Humanos, Processos, Supply Chain, Logística e Segurança, Saúde e Meio Ambiente, a empresa busca novos talentos em todos os cursos de graduação, com formação prevista entre agosto de 2023 a dezembro de 2024.

Além de estarem devidamente matriculados em uma instituição de ensino superior, os candidatos devem ter conhecimento intermediário em pacote Office e em inglês. Espanhol, por sua vez, pode ser considerado um diferencial.

Com duração de dois anos, o programa visa capacitar e aprimorar profissionalmente os estagiários por meio de uma trilha de desenvolvimento estruturada. Assim, além de vivenciar a rotina das áreas, os contratados participarão de projetos específicos que podem contribuir para o seu crescimento, bem como de treinamentos e capacitações. Esta é uma oportunidade única para colocar os conhecimentos em prática e desenvolver habilidades técnicas e comportamentais.

Os contratados receberão bolsa-auxílio compatível com o mercado e terão benefícios como:

Auxílio transporte ou fretado;

Vale-refeição ou refeitório no local;

Vale-alimentação;

Assistência médica;

Assistência odontológica;

Seguro de vida;

Birthday off;

Gympass;

Plataforma de descontos Allya; e

Plataforma de idiomas para aprendizado e/ou aperfeiçoamento do inglês.

Como se inscrever

Os interessados em participar do processo seletivo e integrar o time da Royal DSM podem se inscrever pelo site da Companhia de Estágios, responsável pelo recrutamento. O endereço eletrônico é www.ciadeestagios.com.br/vagas/dsm. Serão aceitas inscrições até o próximo dia 12 de maio.

O processo seletivo será composto por testes online e entrevistas com a recrutadora, painel de negócios e entrevista final com o gestor. O início do programa está previsto para agosto de 2021.

Acompanhe as movimentações do mercado de trabalho: acesse diariamente o Notícias Concursos e encontre as melhores vagas e concursos!