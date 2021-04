ESTÁGIO: Pirelli recruta estudantes do ensino técnico e superior

A fabricante de pneus Pirelli anunciou a abertura das inscrições para a segunda etapa do seu Programa de Estágio 2021. Ao todo, serão oferecidas 30 vagas para estudantes do ensino técnico e do ensino superior que tenham disponibilidade para atuar nas cidades de São Paulo (SP), Barueri (SP), Cabreúva (SP), Campinas (SP), Santo André (SP) e Feira de Santana (BA).

As chances são para as áreas de recursos humanos, engenharia, central de vendas, trade e marketing, manutenção, compras, brand e digital, comunicação, segurança do trabalho, jurídico, controladoria, crédito e cobrança, entre outras. O Programa de Estágio Pirelli é uma excelente oportunidade para jovens com atitude e vontade de construir uma trajetória profissional de sucesso.

Para participar do programa, é preciso estar matriculado em uma instituição de ensino superior ou técnico nos seguintes cursos: Jornalismo, Relações Públicas, Letras, Administração, Psicologia, Economia, Engenharias, Gestão de Processos, Gestão em Recursos Humanos, Negócios Internacionais, Comércio Exterior, Relações Internacionais, Economia, Técnico em Segurança do Trabalho, Ciências Contábeis, Técnico em Mecânica, Marketing, Logística, Publicidade e Propaganda.

A empresa ressalta que é necessário que o curso esteja de acordo com a exigência de cada vaga. Os candidatos devem, ainda, ter disponibilidade para estagiar por até 2 anos na modalidade presencial, quando finalizada a quarentena.

Para o ensino técnico, a bolsa-auxílio varia entre R$ 756 a R$ 1.198,26, enquanto que os estudantes de Ensino Superior podem receber entre de R$ 792,96 a R$ 1.869,84 por mês. Todos os estagiários, no entanto, terão direito aos benefícios de refeitório ou vale-refeição, ônibus fretado ou auxílio-transporte, seguro de vida, assistência médica, Gympass, Clube Premium, desconto em pneus, PAP (Programa de Apoio Pessoal) e cesta de Natal.

Como se inscrever

Os interessados em participar do programa devem se inscrever até o dia 30 de abril pelo site www.estagiopirelli.com.br. O processo de seleção é composto por testes e dinâmicas, além de bate-papos com RH e gestores. A previsão é de que eles sejam contratados e iniciem sua carreira na Pirelli ainda em julho de 2021.