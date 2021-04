“Estamos precisando com urgência dos novos servidores”, diz comissão

Em resposta à equipe de jornalismo do Direção Concursos, presidente da comissão do concurso ISS Aracaju respondeu que assim que a situação sanitária estiver melhor e “houve a possibilidade de realização” das avaliações, provas terão prosseguimento

Além disso, presidente da comissão, Carlos Augusto de Oliveira, afirmou que há forte interesse das partes envolvidas – prefeito e secretário municipal de Fazenda – pela realização do concurso público “o mais rápido possível”.

De acordo ainda com Oliveira, situação da falta de servidores é urgente e precisa ser resposta com os aprovados na seleção. Confira a resposta na íntegra enviada para a equipe de jornalismo:

“Boa noite,

Assim que a situação da pandemia estiver controlada e houver possibilidades de realização das provas com segurança para os candidatos e demais pessoas que deverão atuar no processo, o concurso para Auditor de Tributos do Município de Aracaju terá seu prosseguimento.

Há grande interesse do Prefeito, do Secretário Municipal da Fazenda e da Administração Tributária como um todo, para realizar e concluir todo o processo o mais rápido possível, pois já estamos precisando com urgência dos novos servidores que serão aprovados para contratação imediata”.

O concurso ISS Aracaju teria provas no dia 13 de dezembro, mas foi oficialmente suspenso. A Prefeitura do Município havia recorrido de decisão judicial, mas a Justiça do estado decidiu por manter a suspensão da avaliação.

O juiz responsável levou em consideração o cenário da saúde pública. Além disso, o desembargador do órgão frisou que realização do certame não é de caráter emergencial.

O edital oferece 20 vagas, sendo 14 para qualquer área de formação e as outras seis para os profissionais de Tecnologia da Informação. Além das contratações iniciais, o concurso prevê a formação de cadastro reserva.

Resumo do concurso ISS Aracaju

Panorama do edital

O concurso ISS Aracaju terá três etapas distintas, sendo elas de provas objetivas, prova discursiva e avaliação de títulos.

Atualmente, um servidor ocupante de cargo no ISS Aracaju recebe até R$ 15 mil de vencimento básico somado às gratificações.

A prova objetiva contará com duas fases. A primeira é de Conhecimentos Básico, e a segunda, de Conhecimentos Específicos.

Abaixo, relembre quais serão as matérias objetos de cobrança para o cargo de Auditor Municipal com nível superior em qualquer área de formação:

Prova de conhecimentos básicos: Português Auditoria Geral Administrativo Constitucional Penal estatística Matemática Financeira

Prova de conhecimentos específicos: AFO Orçamento Público Contabilidade Geral Informática/Análise de Informações Direito Civil Direito Empresarial Tributário Legislação Tributária



Já para o cargo de Auditor de Tributos Municipais (Área TI), o conteúdo cobrado no concurso ISS Aracaju foi:

Prova de conhecimentos básicos: Português Auditoria Geral Administrativo Constitucional Penal estatística Matemática Financeira

Prova de conhecimentos específicos: Análise da Informação Fiscalização de Contratos de TI Gestão de Governança em TI Segurança da Informação Contabilidade Geral Tributário Legislação Tributária



