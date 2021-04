“Estão se achando mais”: Conceição enaltece evolução do elenco da Raposa e projeta postura do Cruzeiro para o clássico

Nesta quarta-feira(7), o Cruzeiro enfrentou o Coimbra, pelo Campeonato Mineiro e venceu por 2 a 0. A partida disputada no estádio Independência terminou 2 a 0 para a Raposa. Feito importante, já que o Time Celeste engata sua segunda vitória seguida, algo que agradou o técnico Felipe Conceição, não apenas pela sequência inédita na temporada, mas também pela atuação da equipe. Após a partida, o treinador concedeu entrevista coletiva e analisou a performance do Zeiro:









“A gente teve bem em todos os momentos, seja na parte defensiva, seja ofensiva, nas transições. Fomos uma equipe bem consistente hoje. Demos poucas oportunidades ao adversário e criamos bastante, com uma riqueza muito grande na questão ofensiva. Isso me deixou muito feliz, porque nós variamos bastante as jogadas. Temos trabalhado bastante isso e as coisas estão fluindo mais, eles estão se achando mais, estão combinando mais jogadas. Isso me deixa muito satisfeito com a partida de hoje” – avaliou o treinador.

O próximo compromisso do Cruzeiro é o clássico contra o Atlético, líder da competição. O jogo acontece domingo(11), no Mineirão. Felipe Conceição comentou como enxerga a partida, fazendo comparações sobre as perspectivas das duas equipe:

“Domingo é um clássico. Vamos entrar para ganhar, como o Cruzeiro tem que ser. Sabendo que o outro lado tem um processo de longo prazo, um investimento maior e se consideram favoritos. A gente vai para o jogo com a significância que tem o Cruzeiro dentro de um clássico como esse, que para cidade, para buscar a vitória, com todo respeito ao adversário”, pontuou Conceição.

Felipe Augusto recebeu do Rômulo e marcou o último gol do jogo. Encerrado no Independência: Coimbra 0x2 Cruzeiro

April 7, 2021





Com o resultado o resultado desta quarta-feira(7), o Cruzeiro chegou a terceira colocação, com 14 pontos em 8 jogos. O rival está isolado na liderança, com 21 pontos.