Estátua de Greta Thunberg gera protestos em universidade do Reino Unido

A jovem Greta Thunberg, conhecida mundialmente por sua atuação constante no ativismo ambiental, ganhou uma estátua de bronze em tamanho real na Universidade de Winchester, no Reino Unido.

A confecção e instalação do monumento, entretanto, não agradou nada os estudantes da instituição de ensino. De acordo com os alunos, ainda que sintam admiração pelo trabalho realizado por Greta, não concordam com o dinheiro investido na peça.

A saber, a homenagem custou nada menos do que 24 mil libras, equivalente a R$ 186.900,00 e foi apelidado pelos estudantes como “projeto de vaidade” da universidade.

Em época de pandemia, diversos alunos da faculdade apresentaram dificuldade de se manter financeiramente. Muitos também não conseguiram acompanhar as aulas remotas enquanto a entidade ficou fechada. “Muitos alunos precisam urgentemente de apoio”, disse Megan Ball, presidente do sindicato de estudantes de Winchester.

Universidade x Sindicato

De acordo com a direção de Winchester, a construção da estátua de bronze foi pensada com o objetivo de “inspirar” os estudantes da universidade. Nesse sentido, a instituição afirma que não o orçamento voltado para os universitários não foi afetado por conta da obra.

A saber, a escultura foi encomendada em 2019 e financiada por meio de um fundo de 50 mil libras reservado para a universidade realizar reformas referentes à infraestrutura.

Todavia, a resposta do sindicato de alunos é de que a universidade direcione o mesmo valor investido na estátua para programas que beneficiem os estudantes que estejam em situações precárias durante a pandemia do novo coronavírus.

Ball afirma que os alunos admiram Thunberg, mas que a questão financeira prevalece. “Pensamos que esse caso representa bem as prioridades da universidade, e elas não estão como deveriam ser”, disse.

A estátua também foi pensada para a Conferência sobre Mudanças Climáticas da Organização das Nações Unidas (ONU), a COP26, que será sediada no Reino Unido em novembro de 2021.