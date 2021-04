Lipe Ribeiro decidiu apresentar o seu lado da história sobre o término com Yá Burihan. Nesta terça-feira (13), o influenciador disse que foi traído pela ex-noiva enquanto estava confinado em A Fazenda 12, e que seus amigos descobriram a situação durante o confinamento: “Ela estava com um cara aqui fora”.

“Metade de São Paulo sabia, uma hora ia chegar em mim. Tinham amigos meus que já sabiam [da traição] desde quando estava em A Fazenda, mas esperaram tudo acalmar. Um deles falou: ‘Chorei no dia em que você pediu ela em casamento. Assistia e falava: Caralho, a mulher está com outro’. Ele chorava, tinha chamado ele para ser padrinho de casamento”, explicou Lipe em entrevista para Lucas Selfie no podcast Lavando a Roupa.

“Fiquei sem chão, muito mal. Fiquei um mês e pensando: ‘Por quê?’. Quando era filha da puta, me tornei uma pessoa melhor. Quando sou uma pessoa melhor, agora, acontece isso comigo e nem se compara com tudo o que fiz. Não foi uma, duas, três vezes, foram várias. Ela estava com um cara aqui fora. Viajou, apresentou família, era outra parada”, complementou ele.

O quarto colocado do reality da Record também destacou que, na sua visão, um dos piores fatos da ex-noiva foi ela ter ido ao reality, quando foi pedida em casamento pelo então peão: “Passamos Natal juntos, ela deixou o pedido acontecer. Falei: ‘Caralho, é desumano’. Muita gente sabia”.

“A desculpa dela foi insegurança. Tem chance de voltar? Zero! [Ela] Tentou esconder de muitas formas. Lembro que, no Réveillon, ela não deixava eu falar com meus amigos aqui de São Paulo, porque eles sabiam. Vivi minha vida para ela [em 2020], aí vejo ela com outro cara aqui fora? Se não tivessem me contado, eu não ia descobrir. Você tem ideia, eles viajaram juntos!”, reforçou Ribeiro.

Após o término, Lipe explicou o convite para o reality Ilhados com Beats: “Estava no sofá da minha sala, e a Anitta mandou mensagem [no WhatsApp], ela mesmo: ‘Vai rolar uma ilha, quero que você vá, você está solteiro mesmo?’. Falei que estava e fui. Sinceramente, não era a minha ideia ficar com a Anitta mesmo, era curtir a parada. Mas, na primeira noite…”.

“Vi que a galera estava muito receosa no reality. Falei: ‘Caraca, vamos entregar essa parada aqui’. Lembro que a Anitta até falou assim: ‘Cara, obrigado!’, porque tentava [movimentar o reality]”, reforçou Lipe.

Confira a entrevista na íntegra:

