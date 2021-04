Hernanes voltou aos gramados no último domingo, na vitória do São Paulo sobre o Ituano por 3 a 0, fora de casa, pelo Paulistão. Livre das dores musculares que o tornaram desfalque nos últimos jogos, o Profeta atuou por poucos minutos, mas não escondeu a felicidade por fazer o que mais gosta.

Assistindo do sofá as últimas vitórias do São Paulo, Hernanes fez questão de ressaltar o bom momento que sua equipe vive ao falar com o elenco no vestiário, antes da partida contra o Ituano.

“Prazer estar de volta aqui com vocês, estava lindo de ver, de fora, agora estou aqui com vocês, de dentro. É um privilégio, um prazer junto com vocês de colocar essa camisa aqui no peito. Tem que sentir”, disse Hernanes em vídeo divulgado pela spfctv.

Aos 35 anos, Hernanes é um dos jogadores mais experientes do atual elenco e ainda não conseguiu ter uma sequência para mostrar seu futebol ao técnico Hernán Crespo. Atrapalhado por problemas físicos, o Profeta espera, enfim, poder se transformar em uma peça importante para o comandante argentino.