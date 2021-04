Estilo de jogo, Jean Pyerre e reforços: Tiago Nunes expõe ideias e aponta ‘primeiro mercado’ para o Grêmio

A sexta-feira (23) foi de novidade no Grêmio, com apresentação do novo treinador. Ex-Athletico-PR e Corinthians, Tiago Nunes assumiu o cargo deixado pelo ídolo Renato Portaluppi e busca seguir o caminho de títulos que o clube vem percorrendo nos últimos anos. Com a intenção de utilizar muita coisa deixada pelo ex-comandante, ele deixou claro que tipo de jogo quer para a equipe.









“O Grêmio conseguiu criar uma característica própria. Tenho que tentar dar continuidade ao qu foi construído junto aos atletas que tem potencial técnico para manter o nível competitivo. Vamos implementando situações a cada jogo. Temos o compromisso de potencializar o que temos. Mas chegando em um clube que tem uma identidade própria“, disse.

“Tempo é sempre complicado mensurar, porque falamos de comportamento humano. É variável pela circunstância, temos que avaliar diariamente isso. Minhas ideias são próximas ao que o Grêmio já desenvolve, por questões de personalidade, tenho na minha mente uma equipe agressiva, competitiva, que vença duelos, que tenha no interior esse espírito tricolor que sempre permeou o imaginário do torcedor. E que tem levado o clube à disputa de títulos“, adicionou.

Jean Pyerre: convive com altos e baixos, além de especulações para deixar o clube (Foto: Pedro H. Tesch/AGIF)



O treinador foi questionado a respeito de Jean Pyerre, com quem trabalhou na base do Tricolor e vive altos e baixos no clube. “O Jean é um atleta que tem potencial técnico, já tive oportunidade de trabalhar. Já provou que tem qualidade para vestir a camisa em alto nível. Como ele temos outros jovens com esse potencial, jogadores que merecem o mesmo nível de atenção“, destacou.

Ainda tomando conhecimento do elenco, Tiago Nunes vê a base como um dos ‘mercados’ mais importantes para o clube. “Existe uma avaliação prévia por parte da direção, feita diariamente do trabalho desenvolvido. Estou chegando, estamos fazendo um diagóstico com a direção e comissão. Cuidadosamente esse processo de contratação, até porque penso que o primeiro mercado tem que ser o próprio clube. Avaliar com calma os potenciais que temos“, completou.