‘Estou com medo de estar cega’, desabafa Juliette sobre jogo no BBB21 · .

Juliette Freire admitiu que está preocupada com os seus próximos passos no Big Brother Brasil 21. Nesta quarta-feira (7), em conversa com João Luiz Pedrosa, a advogada criticou a postura de rivais, sem citar nomes, e desabafou: “Estou com medo de estar cega”.

“Juliette, por que você está triste?”, perguntou o professor, e a maquiadora respondeu: “Cara, tô abusada com a galera. Muita hipocrisia, muito fingimento”.

O integrante da Pipoca questionou se as críticas eram sobre algum brother em específico. “Tem pessoas pontuais, sim, eu tenho. [Não digo os nomes] Não é porque tenho medo, digo para a própria pessoa. É mais o comportamento da galera, as ações”, explicou a sister.

“Se a pessoa me perguntar, digo de outras formas para ela, sem parecer agressiva, sem parecer que estou julgando. Tem coisas que é exatamente isso, é preciso falar, parecem óbvias, todo mundo está vendo. Não quero ser a pessoa que fica apontando toda hora os erros, porque não sou ninguém e estou com medo de estar cega”, reforçou Juliette.

“Às vezes, é melhor a gente parar e assimilar para ver se é isso mesmo do que ficar falando”, aconselhou o aliado de Camilla de Lucas, e a paraibana concordou.

