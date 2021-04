O presidente Joan Laporta, do Barcelona, demonstrou otimismo na renovação de contrato de Lionel Messi. Neste sábado (17), o clube catalão goleou o Athletic Bilbao por 4 a 0, no Estádio Olímpico de La Cartuja, em Sevilha, e faturou a Copa do Rei.

Lives, conteúdos originais e o melhor da programação da ESPN! Inscreva-se no nosso canal do YouTube, ative as notificações e não perca nenhum vídeo!

“Leo é o melhor do mundo, está enraizado no clube. Estou convencido que quer ficar e faremos tudo o que estiver em nossas mãos para que fique, dentro das nossas possibilidades. Hoje vimos que ele está apoiado por um grande time. O futebol tem sido muito bem jogado”, afirmou Laporta.

O jogador de 33 anos tem contrato com o Barça apenas até o final de junho deste ano e ainda não sabe se fica ou se toma um novo rumo na carreira. Apesar disso, o treinador Ronald Koeman acredita que o camisa 10 irá permanecer no Camp Nou.

“Nunca se sabe se é a última temporada do Leo porque é ele quem deve decidir. Como diz o presidente, faremos o máximo para que fique. Ele demonstrou, mais uma vez, ser o melhor do mundo. Com uma efetividade enorme, liderou o time em campo. Também temos que destacar os demais, que também trabalham muito. O time esteve fenomenal hoje (sábado)”, disse o técnico.

O Barça segue vivo na briga pelo título de LaLiga, uma vez que ocupa a terceira colocação na tabela da competição com 65 pontos, apenas dois atrás do líder Atlético de Madrid, e a oito rodadas do fim.