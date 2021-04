“Estou feliz”; Zidane rasga elogios a Vinicius Júnior e explica importância dos gols do Brasileiro

Com uma partida quase perfeita, o Real Madrid fez o dever de casa e venceu o Liverpool, da Inglaterra por 3 a 1, nesta terça-feira (6) e agora pode perder por 1 gol no estádio do adversário que estará na semifinal do torneio mais cobiçado da Europa. O grande destaque da partida foi Vinicius Júnior, que foi às redes duas vezes.









Quem comemorou muito a atuação do brasileiro foi o técnico Zinedine Zidane. Segundo o comandante, que concedeu uma entrevista coletiva após o final do embate, o brasileiro vem de uma boa sequência de jogos e merecia marcar os gols que fez contra o time inglês.

“Estou feliz porque ele precisava de marcar como o Marco ou o Karim, está jogando bem, está ajudando a equipe e quando marca um gol fica ainda mais confiante”, disse o francês, que preferiu não cravar uma vaga na próxima fase antes do 2º jogo na Inglaterra na próxima semana.

“Está muito bom, mas é uma mistura de sentimentos, tendo feito um grande jogo e também com dificuldades no início da segunda parte, fizemos um bom jogo, estou muito orgulhoso todos. Mas tem jogo de volta, fica a volta”, pontuou.