“Estou focado”; Bruno Melo despista sobre renovação com o Fortaleza e projeta duelo acirrado contra o Bahia na semifinal da Copa do Nordeste

Foi no sufoco, no limite, mas o Fortaleza venceu o CSA por 2 a 1, na Arena Castelão neste sábado (17)e está mais uma vez na semifinal da Copa do Nordeste. E por incrivel por incrível que pareça, um dos gols que levou o Leão a próxima fase foi do Bruno Melo, que ainda negocia uma extensão de contrato com o time cearense. Ao ser questionado se o tento anotado significaria uma renovação de contrato, o lateral negou e disse que está focado somente em jogar futebol e defender o clube pelo que atua no momento. Por fim revelou que seu empresário está resolvendo tudo diretamente com a diretoria do Tricolor do Pici.









Não, não. Não tem nada a ver. O que eu faço dentro de campo é o que eu faço no dia a dia, o que o professor sempre me pede. Sobre a renovação, deixo com o meu empresário. Estou focado no Fortaleza e na Copa do Nordeste”, disse o jogador, que comentou sobre o seu gol que ajudou o Leão a se classificar pelo 3º ano seguido para a semifinal da Copa do Nordeste.

“Não tem segredo nenhum, procuro me posicionar bem, é onde o professor me pede. Que uma hora a bola vai chegar e eu vou colocar para dentro”, comentou o lateral-esquerdo, que já está projetando uma verdadeira guerra contra o Bahia para que o Fortaleza possa chegar mais uma vez a final.

Muito real isso. Trazendo pro meu time, o Fortaleza, que tá numa situação bem mais confortável que a do vitória, quem salvou hoje foi Bruno Melo (mais uma vez). Atleta da base. — Bill – o cabra que derreteu no homeoffice (@billgaleno)

April 18, 2021





“A gente espera fazer um grande jogo, não vai ser fácil, vai ser uma guerra contra eles aqui. A gente vai trabalhar bem, se preparar bem para ir em busca da tão sonhada final”, completou.