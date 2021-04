“Estou preparado”; mirando titularidade, Jonas explica diferença entre o futebol brasileiro e o da Arábia e afirma estar pronto para ajudar o Bahia

O Bahia terá mais uma grande decisão nesta quarta-feira (7). O Esquadrão de Aço tentará uma vaga na 3ª fase da Copa do Brasil, mas para isso acontecer, terá que passar pelo Manaus, em Pituaçu. Para avançar, o Tricolor Baiano precisa vencer no tempo normal. Em caso de empate a decisão irá para os pênaltis. E para o importante duelo, o técnico Dado Cavalcanti terá um importante retorno.









Trata-se de Jonas. Após duas semanas de treino intenso, o volante está regularizado e pronto para ajudar o time baiano. Caso Dado Cavalcanti decida em dar alguns minutos para o atleta, o profissional quebrará uma sequência de mais de 1 ano sem disputar uma partida oficial. O último jogo aconteceu quando o jogador defendia o Al Ittihad, em janeiro de 2020.

Em sua entrevista coletiva, Jonas explicou a diferença entre o futebol brasileiro e árabe e disse como está se preparando para poder voltar atuar em grande estilo.

A falta de intensidade da trinca de meio do Bahia fará com que Jonas se torne titular. Repito, um meio que marca pouco e cria menos ainda não dá pra se manter titular por muito tempo, é o que eu vejo da composição de meio campo do Bahia atualmente. — Fillipe Matheus (@FillipeMatheus6)

April 5, 2021





“É um pouco diferente o futebol lá com o daqui. A gente sabe que os caras não trabalham com a mesma intensidade que aqui no Brasil. Aqui no Brasil a gente sabe que é jogo em cima de jogo, o preparo é mais eficiente que lá. Lá a gente treina só um período, que é durante a noite. Aqui no Brasil a gente treina dois períodos, as vezes treina um período com intensidade muito boa. Então, estou muito feliz pela minha parte física, acho que não vou sentir muito, estou evoluindo bem. Acho que estou bem preparado para poder atuar, vai depender do professor. Não sei quanto tempo posso atuar. Vai depender dele. Se me colocar, vou com tudo para dar o melhor em campo”, garantiu o atleta, que afirmou estar bem adaptado.

“Adaptação boa. Mesmo quando você sai e volta, não perde adaptação ao futebol. Apenas tem que aprimorar um pouco a mais. Estou bem adaptado ao futebol, sei como é, muito mais físico. Técnica a gente usa, mas o futebol no Brasil é mais físico. Tem que estar bem fisicamente para estar em alto nível. Estou bem preparado”, completou.