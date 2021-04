Bianca Andrade, mais conhecida como Boca Rosa, gravou um vídeo especial para o aniversário de dez anos do seu canal no YouTube em que debocha de influenciadoras digitais que usaram suas maquiagens e fizeram críticas negativas sobre os produtos. Como direito de resposta, a ex-BBB resolveu comentar as falhas apontadas pelas colegas Niina Secrets, Camilla de Lucas, Karen Bachini e a Blogueirinha –de forma irônica.

Em diversos momentos, a empresária brincou com o fato de que as resenhas de seus produtos seriam uma estratégia de engajamento das outras influenciadoras. “Se você quiser uma dica pra crescer no seu canal no YouTube, ter vários likes, o sonhado engajamento… O segredo é um só: falar mal das makes da Boca Rosa”, afirmou ela.

“E como eu percebi que essa é uma boa estratégia pra ter visualização é óbvio que eu vou usar isso também pro meu canal”, completou a produtora de conteúdo, que nomeou o vídeo como “Falando mal das makes da Boca Rosa”.

O vídeo causou alvoroço na web e dividiu opiniões. O nome de Bianca chegou a figurar entre os assuntos mais comentados no Twitter. Isso porque ela se mostrou surpresa com a crítica positiva de Camilla de Lucas, mas não perdoou as outras influenciadoras.

Niina foi o alvo das maiores alfinetadas de Bianca. Ela debochou ao ver que a colega usava bastante seus produtos, mas que criticou a embalagem.

A namorada de Fred ainda selecionou um trecho do vídeo da loira derrubando a maquiagem e dando um grito e brincou: “Niina, por que você insiste nisso, garota? Você sabe que as maquiagens da Boca Rosa não prestam! Fica sofrendo, gente!”.

Para a Blogueirinha, por exemplo, Boca Rosa se restringiu a falar que ela é “chata”. “Não entendi. Um monte de gente já falou um monte de coisa. A Niina, por exemplo, eu sei que ela fala [critica a maquiagem], é nítido. Mas eu não. E ainda me ameaçou a não querer me mandar mais nada, porque ela é a única que lança make, que manda press kit. Querida, eu tenho dinheiro, se eu quiser eu compro você e a sua casa! Não preciso ficar mendigando. Se a pessoa não condição de receber crítica, desculpa, não lança maquiagem”, rebateu ela nos Stories do Instagram.

