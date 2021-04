O famoso Blackjack, também conhecido como vinte e um, é um dos jogos mais conhecidos em cassinos, sejam eles físicos ou online. É inegável que a popularidade desta modalidade é grande e atrai diversos jogadores em todo o mundo. Porém, deixo aqui um questionamento. Você conhece boas estratégias para jogar 21?

É muito comum ver cenas em filmes e séries de um personagem que joga 21. É um interessante jogo para se apostar. Afinal, diferente dos caça-níqueis, que dependem bastante de sorte, o Blackjack é uma modalidade que precisa de habilidade e experiência.

No geral, o Blackjack é um jogo de cartas comum, não muito diferente dos outros que conhecemos. Porém, nesta modalidade o “Dealer” é seu adversário, ou seja, seu rival é a pessoa que distribui as cartas. As regras são simples, você precisa acertar a quantia de 21 pontos ou o mais próximo disso para vencer. Com relação às pontuações, o rei, a dama e o valete valem 10 pontos. As cartas de 2 a 10 valem o numeral correspondente e o “ás” pode valer 1 ou 11.

Agora que você já sabe como funciona, vamos às estratégias para vencer no 21!

Tenha domínio ao jogar 21

Em primeiro lugar, se você optar por jogar Blackjack em sites de cassino online saiba por onde começar. Antes que nada é importante ter um bom domínio ao jogar 21 e um plano para reduzir as chances da casa. Para isso, você pode armar essa estratégia com o uso de tabelas prontas.

Escolha a mesa certa

Se você deseja ter mais chances de ganhar, então escolha sempre pela mesa. Aquela em que as regras são mais favoráveis ao apostador do que ao “Dealer” são as que você quer sentar. Se souber em qual apostar vai aumentar e muito as suas chances de vencer a partida.

Pratique antes de apostar

O Blackjack não opera na base da sorte. Por isso, se você não deseja sair como um perdedor na maioria das rodadas, então tire um tempo para praticar. Conheça bem as regras, não saia apostando o seu dinheiro sem entender direito sua dinâmica. Por isso, treine bastante, pesquise muito antes de começar a colocar sua banca real em suas partidas.

Dobre a aposta

Se estiver portando cartas com valores altos, 9, 10 ou 11 por exemplo, a melhor estratégia é dobrar a aposta. Essa técnica apresenta a possibilidade de pedir mais de uma carta, e consequentemente dobrar o valor jogado. Nos seguintes cenários, você deve analisar o momento certo de pedir uma carta ao Dealer:

Se você deseja ganhar mais, é preciso se restringir a pedir uma carta somente nos seguintes casos:

Quando tiver mão dura de 4 a 8;

Em situações que o crupiê tenha cartas de pontuação 7 a 10, peça uma nova carta se a sua mão dura tiver 12 a 16 pontos;

Nos casos de mãos suave de 13 a 15;

Mão suave de 16 a 18, dobrando a aposta quando o crupiê tiver carta de 2 a 6;

No caso de carta dura de 9, dobre a aposta se o Dealer tiver pontuações de 2 a 6 em cartas.

Nunca compre um seguro

Outra estratégia muito importante é que você não compre o seguro no jogo de Blackjack. Apresenta-se essa possibilidade, caso o Dealer mostra um ás. Com um seguro, divide-se o seu lance, colocando-a em “aposta lateral”. Nesta situação, a casa tem suas vantagens aumentadas se ela tiver 21, e você paga a “aposta lateral” com 2:1, perdendo dinheiro consequentemente.

Conclusão

Vimos até aqui que o Blackjack não é um jogo para apostar somente na sorte. Conseguir ganhar no 21 requer bastante treino e desenvolvimento de habilidades, mas essa não é uma tarefa impossível. A popularidade exatamente se deu graças à possibilidade de ganhar utilizando o raciocínio lógico. Siga as dicas que oferecemos aqui e comece as suas apostas! Seja estratégico, mas também saiba quando pedir as cartas para o Dealer.