Estreia do Corinthians na Sul-Americana terá arbitragem argentina: veja detalhes

A Conmebol definiu, nesta quinta-feira, a arbitragem dos jogos da primeira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Ao todo, sete clubes brasileiros irão disputar a edição de 2021 do torneio continental.

A estreia do Corinthians, contra o River Plate, do Uruguai, fora de casa, terá arbitragem argentina. O árbitro Dário Herrera comandará a partida no Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai, com o auxílio de Julio Fernandez e Facundo Rodríguez. Já o VAR estará sob supervisão do paraguaio Amelio Andino.

📌 A escala de árbitros para a primeira rodada da Fase de Grupos da CONMEBOL Red Bull Bragantino. No primeiro compromisso do Massa Bruta, na quinta-feira, diante do Tolima, da Colômbia, no Nabi Abid Chedid, o uruguaio Daniel Fedorczuk será o árbitro, auxiliado pelos compatriotas Horacio Ferreiro e Agustín Berisso. O argentino Gustavo Rossi estará no VAR.

Também na quinta-feira, o Grêmio, que foi eliminado pelo Independiente del Valle na Pré-Libertadores, enfrenta o La Equidad, da Colômbia, em casa. O paraguaio Eber Aquino comandará o duelo, enquanto Milcídaes Saldívar e Luis Onieva, ambos do Paraguai, serão os assistentes. O equatoriano José Carpio, por sua vez, será o árbitro de vídeo.

Os primeiro time brasileiro que entrará em campo pela Copa Sul-Americana é o Atlético-GO. Na terça-feira, o Dragão recebe o Newell’s Old Boys, da Argentina, no estádio Antônio Accioly. O trio de arbitragem será uruguaio, com Gustavo Tejera no apito e Horacio Ferreiro e Agustín Berisso como auxiliares. Já o VAR estará sob o controle do peruano Freddy Arellanos.

No mesmo dia, o Athletico-PR enfrenta o Aucas, do Equador, em Quito. O chileno Piero Maza será o árbitro, auxiliado pelos compatriotas Alejandro Molina e Miguel Rocha. A peruana Ana Peres comandará o árbitro de vídeo.

Na quarta-feira, outros dois clubes do Brasil estreiam na Sul-Americana. Primeiro, o Ceará recebe o Jorge Wilstermann, da Bolívia, no Castelão, em duelo comandado pelo chileno Nicolas Gamboa e que terá Raul Orellana e Edson Cisternas como assistentes, além do uruguaio Dario Ubriaco no VAR.

Depois, o Bahia enfrenta o Montevidéo City Torque, fora de casa, com a arbitragem do equatoriano Luis Quiroz, que será auxiliado por Ricardo Baren e Andres Tola. O peruano Henry Gambetta será o árbitro de vídeo.