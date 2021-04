Estreia do Palmeiras pode acontecer fora do Peru e tem dois locais como possíveis sedes

Atual campeão da Conmebol Libertadores, o Palmeiras ainda não tem sede definida para a estreia na competição na temporada 2021. O duelo diante do Universitario, do Peru, está marcado para o dia 21 de abril.

Com o fechamento do Peru para voos do Brasil desde o dia 1° de abril por conta do surgimento das novas cepas da COVID-19, a Conmebol, o Universitario e o Governo peruano tentam encontrar uma solução para o confronto.

O ESPN.com.br apurou com fontes ligadas ao clube peruano que existe uma discussão entre as partes em andamento para que a partida aconteça de fato no Peru.

Porém, caso não tenha um consenso, o duelo deve ser repassado ao Paraguai, mais precisamente ao estádio Defensores del Chaco, em Assunção, ou ao Uruguai.

A decisão deve ser divulgada por volta das 18h no Peru, às 20h no horário de Brasília.

A reportagem apurou também com fontes ligadas à Conmebol que a entidade confia nas normais sanitárias estabelecidas ainda em setembro de 2020, que permitiu que as competições com o selo da Conmebol fossem retomadas.

A ideia da entidade é que os voos sejam fretados e com todos a bordo com testes negativados em mãos. Além disso, as equipes não terão contato com os habitantes locais, evitando ao máximo um possível contágio.

Procurado, o Verdão afirmou que a informação oficial é de que, até o momento, consta como local do jogo o Estádio Monumental de Lima (também conhecido como Coloso de Ate), no Peru.

A equipe alviverde salientou que não recebeu qualquer comunicação da Conmebol até o momento, mas que segue no aguardo sobre possíveis avisos da entidade.





Entre o final do mês de março e o começo de abril, Argentina, Bolívia, Peru e Chile fecharam as fronteiras com o Brasil por conta do surgimento de novas cepas da COVID-19.