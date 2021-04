Estreia emocionante! Com um a menos, Palmeiras faz no último minuto e vence o Universitario

O Palmeiras começou a Copa Libertadores da América 2021 com emoção. A equipe brasileira venceu o Universitario (PER) por 3 a 2, em Lima, após gol no último minuto. Danilo, Raphael Veiga e Renan fizeram os gols palmeirenses, enquanto Gutiérrez anotou os tentos da equipe da casa. Alan Empereur foi expulso no segundo tempo, quando o Verdão vencia por 2 a 0.

No outro confronto do grupo, Independiente del Valle e Defensa y Justicia empataram por 1 a 1, no Equador, o que deixa o Palmeiras na liderança isolada do Grupo A. Na próxima terça-feira (27), pela segunda rodada, o Verdão irá receber o Independiente del Valle no Allianz Parque. No dia seguinte, a equipe peruana encara o Defensa y Justicia, em Buenos Aires.

COMEÇO DOMINANTE DOS BRASILEIROS



O Palmeiras se impôs nos minutos iniciais da partida e conseguiu chegar com perigo aos 8 minutos. Luan lançou para o ataque, a zaga do Universitario bateu cabeça e a bola sobrou para Patrick de Paula. O volante não conseguiu acertar o chute e a bola passou ao lado.

A equipe peruana recuava suas linhas de marcação e permitia que os brasileiros trabalhassem perto da área. Aos 20 minutos, o Verdão abriu o placar. Raphael Veiga cobrou escanteio fechado, Alan Empereur desviou na primeira trave, e Danilo, dividindo com o defensor, empurrou para as redes.

VERDÃO EMPILHA CHANCES



A equipe da casa tentava sem sucesso acionar o centroavante Gutiérrez, e os visitantes seguiam criando as melhores oportunidades. Luan teve boa chance de ampliar após cobrança de falta, mas não foi feliz na cabeçada. Rony, também pelo alto, teve outra ocasião de gol, mas acabou travado.

Nos minutos finais da primeira etapa, Danilo e Luan flertaram com o segundo gol. O autor do primeiro tento recebeu na entrada da área, ajeitou e bateu com a perna esquerda. A bola tirou tinta do goleiro Carvallo.

No último lance do primeiro tempo, após confusão na área, Alan Empereur ajeitou para Luan, que carimbou o travessão.

BRILHA A ESTRELA DE VEIGA



Na volta do intervalo, o Palmeiras seguiu com o pé no acelerador e conseguiu aumentar a vantagem. Luan deu ótimo lançamento para Rony. O camisa 7 superou seu marcador e cruzou rasteiro. Raphael Veiga acertou lindo chute de primeira, no ângulo, e fez belo gol.

Após o gol sofrido, o Universitario mudou de postura e começou a ser mais agressivo no ataque. Em lance de bola parada, a equipe da casa chegou com perigo pela primeira vez.

EXPULSÃO MUDA O JOGO



O Verdão dominava o adversário, mas os brasileiros perderam o controle aos 18 minutos. Alan Empereur se enroscou com Novick, levou o segundo amarelo e foi expulso. Um minuto depois, Gutierrez ganhou pelo alto após cobrança de falta e aumentou as esperanças dos peruanos.

Com um a mais, o Universitario se lançou ao ataque e conseguiu o empate. Danilo tentou afastar a bola da área, mas acabou tocando com o braço. Christian Ferreyra assinalou penalidade, e Gutiérrez converteu a cobrança, colocando fogo no jogo.

EMOÇÃO ATÉ O FIM



Os peruanos aproveitavam o bom momento após reverter a desvantagem e passavam a atacar com mais facilidade a equipe de Abel Ferreira, que colocou Renan e manteve o sistema de três zagueiros.

O gol da virada quase aconteceu em erro de Weverton. O goleiro saiu mal e a bola chutado quase entrou na meta do palmeirense.

Apesar da pressão peruana, o Palmeiras saiu vitorioso. No último lance, Renan testou firme para a rede após cobrança de escanteio, alegrando a torcida alviverde.

FICHA TÉCNICA

​Universitario 2 x 3 Palmeiras – Copa Libertadores da América

Data: 21 de Abril de 2021

Horário: 21h (horário de Brasília)

Local: Estádio Monumental de Ate, em Lima, no Peru

Árbitro: Christian Ferreyra-URU

Assistentes: Pablo Llarena-URU e Andres Nievas-URU

VAR: Rodolfo Otero-ARG

GOLS: Danilo (19 ’1ºT) (0-1), Raphael Veiga (6 ’2ºT) (0-2); Gutiérez (19 ’2ºT) (1-2); Gutiérez (22 ’2ºT) (2-2) e Renan (49 ’2ºT) (2-3)

Cartões amarelos: Alberto Quintero, Valverde, Federico Alonso, Gerson Barreto e Angel Comizzo (UNI); Alan Empererur (2x), Patrick de Paula, Felipe Melo e Danilo Barbosa (PAL)

Cartão vermelho: – Alan Empereur (PAL)

UNIVERSITÁRIO-PER (Técnico: Ángel Comizzo)

Carvallo; Corzo, Federico Alonso, Quina e Valverde; Armando Alfageme, Gerson Barreto (Murrugarra 43/2ºT), Alberto Quintero, Hernán Novick (Guarderas 43/2ºT) e Luis Urruti; Enzo Gutierrez (Valera 43/2ºT).

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Weverton; Marcos Rocha (Wesley, 35/2ºT), Luan, Gustavo Gómez, Alan Empererur e Victor Luís (Esteves, 28/2ºT); Danilo, Patrick de Paula (Gustavo Scarpa, 35/2ºT), e Raphael Veiga (Danilo Barbosa, 23/2ºT); Rony e Luiz Adriano (Renan, 23/2ºT).