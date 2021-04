Estrela de As Panteras, Lucy Liu será vilã em sequência de Shazam · .

Lucy Liu, umas protagonistas da bem-sucedida versão de As Panteras dos anos 2000, foi confirmada no elenco de Shazam!: Fury of the Gods, segunda aventura do herói interpretado por Zachary Levi. Ela viverá a vilã Kalypso, irmã de Hespera, a principal antagonista do longa e que será interpretada por Helen Mirren.

Além de Lucy e Helen, a novata Rachel Zegler também foi confirmada no elenco da continuação, em papel ainda não divulgado. Levi retornará novamente como o protagonista, o alter ego superpoderoso do adolescente Billy Batson, que se transforma em herói ao gritar Shazam.

Diretor do primeiro longa, David F. Sandberg retorna na função e comandará a partir de um roteiro escrito por Henry Gayden. A trama do segundo filme é mantida em sigilo. De concreto, sabe-se apenas a sua data de estreia: 2 de junho de 2023.

Assim como Levi, grande parte do elenco do primeiro filme deve retornar para a continuação. Entre os nomes estão Asher Angel, Jack Dylan Grazer, Jovan Armand, Adam Brody, D.J. Cotrona, entre outros.

Após o sucesso em As Panteras, Lucy Liu ainda teve destaque nos cinema com os filmes Kill Bill: Volume 1 (2003) e Volume 2 (2004). Nos últimos anos, ela dedicou a carreira em trabalhos na TV, entre eles Elementary (2012-2019) e a primeira temporada de Por Que as Mulheres Matam.