Estrela de The Crown, Olivia Colman negocia para novo filme do diretor de 1917 · .

Olivia Colman, responsável por viver a rainha Elizabeth na terceira e na quarta temporadas de The Crown, está em negociações para fazer parte do elenco de Empire of Light, próximo filme do diretor Sam Mendes após o sucesso de 1917 (2020). Caso o acordo seja oficializado, será a primeira vez que os dois trabalharão juntos.

A Searchlight Pictures, estúdio por trás de Nomadland (2021), está no desenvolvimento do projeto a partir de um roteiro também escrito por Mendes. No longa, ele irá trabalhar novamente com Roger Deakins, cinematógrafo que venceu o Oscar de melhor fotografia por 1917.

Empire of Light é situado nos anos 1980 e contará uma história de amor envolvendo uma velha sala de cinema localizada no litoral sul da Inglaterra. Até o momento, Olivia foi a única atriz a ser ligada ao elenco do novo longa.

O projeto chega com grandes expectativas após 1917 ter colecionado dez indicações ao Oscar 2020 e arrecadado US$ 384 milhões (R$ 2,1 bilhões) em bilheteria em todo o mundo.

Caso seja confirmada em Empire of Light, Olivia irá reviver a parceria com a Searchlight após A Favorita (2018), filme que lhe rendeu o Oscar de melhor atriz. Neste ano, a estrela de The Crown está novamente indicada à premiação por seu trabalho em Meu Pai (2021).